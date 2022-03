La investigación en curso para atender una supuesta amenaza que recibió la representante novoprogresista, Wanda del Valle por parte del contratista Obed Rojas Hoffmann no satisface a un grupo de legisladores que entiende que la pesquisa está “contaminada”.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, los investigadores asignados a la pesquisa están contratados por la Superintendencia del Capitolio, ente que no tiene jurisdicción sobre la Cámara de Representantes. Este hecho, es cuestionado por legisladores entrevistados por El Nuevo Día que además ven fisuras en la forma en que se ha coducido la investigación.

“(La investigación) está viciada. Está totalmente contaminada. El mismo presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) permitió que esa investigación ni iniciara. Es una investigación sin razón de ser porque la persona (Rojas Hoffmann) tuvo contacto con la víctima y todos sabemos lo que pasa cuando usted tiene contacto con la víctima. No lo declaré yo, lo dijo la propia Wanda del Valle”, dijo el representante Juan Oscar Morales, quien presenció en el hemiciclo el incidente con la representante del Valle y anticipó que presentaría una querella.

Sin embargo, Morales desistió de llevar el asunto a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes luego de que Hernández dijera que carecía de jurisdicción para atender la conducta de un contratista. El presidente cameral optó por indicar que la pesquisa estaría a cargo de Recursos Humanos.

El presidente cameral ripostó con que los abogados a cargo de la investigación “son profesionales”.

“Que me hagan argumentos en Derecho. Viciada por qué. Por qué puede estar viciada (la pesquisa). Yo no adjudico planteamientos baladí”, sostuvo.

“Que me haga planteamientos en Derecho. Dónde está la falta, la irregularidad. Son elementos que se tienen que sustentar con evidencia, que me los someta y yo los atenderé”, abundó.

Los dos abogados asignados a investigar el asunto, Frances Devaris Martínez y Christian Varela Valentín, están contratados por la Superintendencia del Capitolio, que está dirigida por el exrepresentante popular César Hernández. La selección de la dirección de la Superintendencia del Capitolio se alterna cada cuatrienio entre el Senado y la Cámara. Este año le corresponde a la Cámara de Representantes. Además, la Superintendencia del Capitolio, de ordinario, se encarga del mantenimiento de la planta física.

Morales ya fue entrevistado por Devaris Martínez y dejó claró por qué ve problemas en la pesquisa.

“Comenzamos con el pie izquierdo en ese proceso. A mí la licenciada no me da esa información (que es contratista de la Superintendencia del Capitolio). Me dice que ella es una licenciada externa de la Cámara. Nunca me dijo a mí que es de Superintendencia. Ahora con más razón no creo en este proceso”, apuntó Morales.

“Yo le cuestioné si era una oficial investigadora y me dijo que no, que era una investigadora abogada”, agregó.

Para el representante popular Luis Raúl Torres la pesquisa la debió realizar la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes.

“No es lo mismo que una investigadora”, apuntó.

El representante Héctor Ferrer dijo que ya había testificado y se le dijo que se trataba de abogados externos.

“En aras de buscar transparencia debían ser abogados externos y no una dependencia de la Asamblea Legislativa. Se me dijo que eran abogados laborales externos”, afirmó.

Devaris Martínez y Varela Valentín son contratistas de la Superintendencia del Capitolio. Devaris Martínez tiene un contrato vigente con esa dependencia del gobierno vigente desde agosto del año pasado hasta el 20 de junio de 2022 por $33,000. El contrato es para consultoría legal. Previamente, la abogada trabajó para el Senado para la oficina de del senador José Nadal Power y para la Cámara bajo la supervision del representante Ramón Luis Cruz, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

Varela Valentín mantiene tres contratos vigentes. Uno de ellos es con la Superintendencia de la Cámara por la cantidad de $55,000 vigente desde agosto del 2021 hast junio del 2022. Los otros dos contratos son con los municipios de Vega Alta y Caguas por una cuantía de $36,000 y $27,000 respectivamente.

Grabación no sirvió

Morales además, relató que después de ofrecer su testimonio se comunicaron con él para decirle que perdieron la grabación.

“Me llega una comunicación diciéndome que tengo que volver a testificar ante ella porque la grabación aparentemente no sirvió. Y yo estoy grandecito para esas cosas. Estoy grandecito para que traten de que me cojan de lo que uno no es. La contestación mia es que ya yo había declarado”, sostuvo.

Igualmente, cuestionó por qué, previo a que diera la investigación, no se advirtió a las partes involucradas, específicamente Del Valle y Rojas Hoffmann, que no debían mantener comunicación alguna. Morales destacó que Del Valle ya ha dicho públicamente que se comunicó con Rojas Hoffmann y que él le pidió disculpas.

“Cuando veo que se le permite a la persona que tenga comunicación con la víctima, pues mira yo no tengo otra cosa que hacer que no sea alzar las manos y decir ‘no vuelvo a someter más procesos’. Oye, no nos llamemos a engaño. Ahora yo puedo concluir por qué los populares le votaron en contra a la querella. No necesariamente por las mismas convicciones que yo voté sino que tú no le radicas una querella al contratista y yo te paso la querella”, dijo Morales en alusión a la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de dar solo una reprimenda a Del Valle por presentar su informe financiero del 2020 a la Oficina de Ética Gubernamental luego que esa dependencia presentara una queja en su contra por dicho incumplimiento en el cuerpo legislativo.

Los legisladores no creen que la pesquisa conduzca a ninguna parte.

“Ya esto no va para ningún lado. El objetivo desde el primer momento, el presidente de la Cámara lo logró. Lo felicito”, dijo Morales.