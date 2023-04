Con la seguridad de que tienen los votos para la aprobación de la directora ejecutiva de la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), Nannette Martínez Ortiz, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, indicó este viernes que propondrá al hemiciclo la reconsideración de su votación en la sesión del próximo martes como así lo solicitó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Está vivo el nombramiento hasta la próxima sesión. Si estamos todos los senadores, te garantizo que la nominada tiene los votos. Voy a pedir la reconsideración. El presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) tiene dos opciones: o la reconsidera y vamos a votación con los presentes, o mandarlo para asuntos pendientes”, aseguró Ríos Santiago.

La votación del jueves quedó empate: 12 votos en contra, de toda la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), y 12 votos a favor, entre ellos, siete senadores del PNP, dos de Movimiento Victoria Ciudadana, uno del Partido Independentista Puertorriqueño, uno de Proyecto Dignidad y otro del senador independiente José Vargas Vidot.

PUBLICIDAD

Hubo tres senadores del PNP ausentes: Thomas Rivera Schatz, Keren Riquelme y William Villafañe, quienes hubiesen votado a favor, pero, por razones médicas, no llegaron a la sesión.

Cualquiera de los senadores que participó el jueves pudiera pedir la reconsideración en la próxima sesión. “De ordinario, pudiera pedir la reconsideración cualquier senador que estuviera en el grupo de la mayoría, pero, como fue empate, cualquiera de los dos puede pedirla”, detalló Ríos Santiago.

“Ellos (delegación del PPD) no tenían la intención de aprobarla; querían colgarla, aunque tenía los votos. Eso me enfurece porque es injusto. Me di cuenta que querían acelerar el proceso, a pesar de que Thomas Rivera Schatz ya venía en camino de su cita médica”, contó el senador.

Compartió que dialogó ayer con Dalmau Santiago, y acordaron conversar para llegar a un acuerdo. “Creo que ese diálogo se debe dar, pero el diálogo no puede ser el retiro ni una negociación que no sea el término que vamos a utilizar para votar. Lo tomo como un acto de buena fe, pero no vamos a retirar nuestra posición de que tiene los votos”, indicó.

Por segundo día consecutivo, Pierluisi tronó contra el freno que le dio el Senado al nombramiento de Martínez Ortiz a la dirección ejecutiva de PRITS. “Eso que ocurrió en el Senado fue vergonzoso, realmente un atropello. Estás hablando de una persona que es obvio que está capacitada. No es una militante política, ni activista política”, dijo.

El gobernador elogió las capacidades de Martínez Ortiz como experta en asuntos de tecnología y ciberseguridad.

PUBLICIDAD

Populares insisten en rechazo

Mientras tanto, el portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, insistió en que no se debería llevar a votación la reconsideración de Martínez Ortiz porque no demostró “tener un buen desempeño”.

“Ella no se ha parado al frente del país o en la Asamblea Legislativa a explicar el problema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuando recibió el ataque”, sostuvo. “No la deberían reconsiderar. Fue rechazada por 12 votos. Una votación en empate es un rechazo al nombramiento. Pero, en la próxima sesión, los senadores tendrán el derecho de pedir la reconsideración y será el presidente quien autorice la reconsideración o no”, agregó.

Comentó que Martínez Ortiz no contestó preguntas de la Comisión de Nombramientos, en su vista pública celebrada el 16 de febrero.

Asimismo, el presidente del Senado, Dalmau Santiago, solicitó respeto a los compañeros del PNP por no pensar igual en relación a la nominación de Martínez Ortiz.

“No critico a mis compañeros cuando rechazan un nombramiento y yo estoy a favor. Igual respeto pido cuando lo hacemos nosotros”, recalcó.

Insistió en que el rechazo de los populares se debe a la impresión de que el anterior director ejecutivo de PRITS, Enrique Völckers, quien fue colgado en el Senado el 3 de enero, sigue teniendo influencia en la administración de la dependencia. Señaló que Pierluisi le creó una oficina a Völckers, en La Fortaleza, bajo el título de “Secretaría Auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología”.

“Aquí, el gobernador ha nombrado ilegalmente, después de que el Senado no confirmó el nombramiento de Völckers. Creó una plaza de asesor en Fortaleza y es quien está dirigiendo todo el proceso de sistemas de información en este país”, expresó, entretanto, Aponte Dalmau.

PUBLICIDAD

“Esos son necedades. Dejen de buscar excusas tontas y atiendan el nombramiento en sus méritos. Actúen a la altura de los cargos que ostentan. Dejen de actuar de esa forma tan vergonzosa”, ripostó Pierluisi.

Ríos Santiago insistió en la responsabilidad que tienen los senadores para dar paso a una votación que recoja el sentir de la mayoría.

“Todos los senadoras y senadores deben estar allí (el martes), porque nos las estamos jugando todos aquellos que estamos a favor del nombramiento. Sería la primera vez que una minoría cuelgue un nombramiento que tiene los votos. Es la persona que está a cargo de proteger la seguridad cibernética del gobierno”, insistió Ríos Santiago.

La periodista Marga Parés Arroyo colaboró en esta historia.