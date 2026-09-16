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Defensa de Elvia Cabrera podría apelar ante el Tribunal Supremo

Al no haberse logrado un preacuerdo, los abogados de la ahora convicta tienen la posibilidad a someter ese recurso

16 de septiembre de 2026 - 9:01 PM

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Maite Oronoz: “Pudiera” llegar al Tribunal Supremo el caso de Elvia Cabrera

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Así se expresó la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico al ser abordada sobre el caso de Elvia Cabrera.

Por

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, no descartó la posibilidad de que la defensa de Elvia Cabrera Rivera, convicta por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, someta una apelación tras recibir una sentencia de 102 años en prisión.

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“Desconozco si hay algo presentado, pero en el caso de la madre no hubo un preacuerdo, así que la defensa siempre tiene en su haber presentar algún tipo de error o falla que se haya presentado durante el juicio, o incluso cuestionar la sentencia”, indicó la jueza presidenta al ser abordada por El Nuevo Día sobre la posibilidad.

“Hasta ahora, que yo sepa, no han acudido a los foros apelativos, pero es una posibilidad”, se reafirmó Oronoz Rodríguez.

La defensa de la ahora convicta acudió ante el Supremo, a solo horas de que el juez Luis Barreto Altieri dictara sentencia, en un último intento por lograr acceso al un formulario que el jurado, supuestamente, arruinó durante el proceso de deliberaciones.

En una moción de 16 páginas presentada el 8 de septiembre, la defensa sostuvo que, contrario a lo determinado por Barreto Altieri, el formulario completado por el jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, no es un documento confidencialidad.

“El formulario de veredicto que se dañó, y que el TPI reconoció que es parte del récord del caso, no es confidencial, pues no revela el proceso mental de los jurados, sus votaciones preliminares, sus discusiones, sus razonamientos y deliberaciones”, indicó la defensa en la moción.

Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito. El Ministerio Público anticipó la presentación de sobre 70 testigos, superando la cantidad que llevó al juicio que resultó con el veredicto de culpabilidad y condena de 102 años para Elvia Cabrera, madre de Avilés.“Claro que tiene un impacto perjudicial para la defensa. Siempre lo hemos pedido, el tiempo de enfriamiento, nos sostenemos en que es lo menos que se puede hacer aquí para tratar de garantizarle de alguna manera el debido proceso de ley a esta joven”, dijo a un día del inicio del juicio.
1 / 11 | Ante el tribunal: así llegó Anthonieska Avilés al primer día de su juicio. Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Además, los abogados plantearon, entre otras cosas, que es inconsecuente indicar que existe confidencialidad en cuanto al formulario por el mero hecho de que el documento estuvo en posesión del panel del jurado durante el proceso de deliberación.

“Este hecho, por sí solo, no convierte al formulario en confidencial. Por el contrario, todo apunta a que dicho documento es un documento público por el cual la Defensa, el Ministerio Público y el público en general deben de tener libre acceso”, añadieron los abogados.

La defensa de Cabrera Rivera reiteró que, más allá de lo anterior, no existe estatuto alguno ni normativa jurídica que justifique la confidencialidad del documento que están solicitando “y más cuando el veredicto ya fue rendido” por los miembros del jurado.

Igualmente, la defensa insistió en que el Tribunal de Aibonito no tenía discreción para negar el acceso al “formulario defectuoso” del jurado, pese a que ya sufrió un reciente revés en el Tribunal de Apelaciones, que falló en contra de su reclamo.

La defensa recibió, en febrero, un “no ha lugar” del Tribunal Supremo a su petición de certiorari y las mociones presentadas para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Aibonito, y para la celebración de una vista oral.

Cabrera Rivera fue sentenciada el 10 de septiembre a 99 años de prisión por el cargo de asesinato en primer grado y a otros tres años por el cargo de portación y uso de un arma blanca en la comisión de un crimen violento. Ambas son penas fijas que deberá cumplir de forma consecutiva.

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Fue condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

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