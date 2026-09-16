Demócratas en el Senado bloquean regulación a criptomonedas; cuestionan inversiones de Donald Trump

Washington— Los demócratas del Senado bloquearon el martes un proyecto de ley destinado a crear un nuevo marco regulador para las criptomonedas, lo que frenó una iniciativa respaldada por el sector para establecer nuevas medidas de control sobre los activos digitales, tras exigir más restricciones a las inversiones del presidente Donald Trump.

La votación, que se saldó con 49 votos a favor y 50 en contra sobre si seguir adelante con la legislación, supuso una prueba decisiva en un año electoral para el mercado de las criptomonedas, valorado en $2,300 millones, ya que el sector ha ejercido una fuerte presión para conseguir un marco normativo uniforme. El debate en el Senado tuvo lugar en un momento en el que las empresas de criptomonedas se han convertido en una importante fuerza política y en el que Trump ha amasado una considerable fortuna en criptomonedas durante su mandato.

Aunque algunos demócratas se muestran a favor del sector y apoyan la idea de la regulación, se han mostrado inflexibles en cuanto a que el proyecto de ley incluya sólidas garantías éticas para evitar que el presidente y su familia se enriquezcan mientras él ocupe el cargo. La oposición parece haberse consolidado apenas dos meses antes de las elecciones de mitad de legislatura, a pesar de las importantes donaciones que los grupos del sector de las criptomonedas han realizado a algunos demócratas en los últimos años. Al final, ningún demócrata lo apoyó.

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“Asegurémonos de no aprobar una ley sobre criptomonedas que permita a Donald Trump seguir amasando miles de millones de dólares en beneficios procedentes de las criptomonedas, mientras que las familias trabajadoras de todo el país luchan por hacer frente al aumento de los precios y a una economía que empeora día a día”, afirmó la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión de Banca del Senado.

La senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), miembro del Comité de Finanzas del Senado, se dirige a los candidatos durante una audiencia de confirmación en el Capitolio, el martes 15 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)

Varios demócratas que han apoyado el proyecto de ley, al margen de las cuestiones éticas, afirmaron que seguían dispuestos a negociar.

El senador de Virginia, Mark Warner, ha afirmado que sigue deseando que se regule el sector de las criptomonedas, pero que “no podemos aprobar una ley histórica que regule este sector y, al mismo tiempo, permitir que el presidente de los Estados Unidos obtenga beneficios personales de él”.

La Casa Blanca señaló el martes que ahora recurriría a los organismos para que pusieran en práctica parte de su agenda sobre criptomonedas y advirtió de que el fracaso de la votación seguiría frenando la innovación financiera a nivel nacional, mientras que esta prospera en el extranjero.

“Puede que no se conozca el coste total de lo ocurrido hoy hasta dentro de varios años, pero una cosa está clara: aumenta el riesgo de que las normas a las que se adhieran los mercados financieros mundiales en el futuro sean las de Bruselas o Pekín, en lugar de las de Washington y Nueva York”, afirmó Patrick Witt, asesor en materia de criptomonedas de la Casa Blanca.

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Acepta algunos cambios

Ante la clara intención de los demócratas de bloquear el proyecto de ley, Trump accedió a hacer algunas concesiones en materia de ética, entre ellas nuevas restricciones a los cargos electos federales para que no emitan activos digitales, como las “meme coins” presidenciales que él y su esposa Melania lanzaron antes de que él asumiera su segundo mandato. El domingo aceptó nuevas concesiones, como la concesión de competencias adicionales a los fiscales generales estatales, algo que los demócratas habían solicitado para hacer cumplir las medidas relativas a las criptomonedas.

Esas concesiones no fueron suficientes para los demócratas, que el lunes por la noche presentaron una contraoferta para ampliar la disposición sobre ética, pero no lograron alcanzar un acuerdo definitivo. Entre otras cuestiones, señalaron que el proyecto de ley aún requería una aplicación más estricta y la obligación de que Trump, o cualquier futuro presidente, se desprendiera de sus participaciones si estas alcanzaran un determinado valor.

“En lugar de perder el tiempo haciendo malabarismos para complacer al presidente Trump, los republicanos deberían haber colaborado más estrechamente con los demócratas del Senado para elaborar un proyecto de ley que pudiera aprobarse con disposiciones éticas sólidas”, afirmó el senador de Arizona Rubén Gallego, quien participó en las negociaciones de última hora con los senadores republicanos sobre el proyecto de ley.

Los republicanos necesitaban el apoyo de los demócratas para conseguir los 60 votos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley en un Senado con una composición de 53 contra 47.

El senador de Carolina del Norte Thom Tillis, un republicano que colaboró con Gallego para reforzar la disposición sobre ética, declaró antes de la votación que se mostraba satisfecho con las últimas concesiones de Trump.

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“Estamos tan cerca”, dijo Tillis. “Es una pena no aprovechar esta oportunidad”.

ARCHIVO - Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization (a la derecha), habla mientras Zach Witkoff, cofundador de World Liberty Financial, y Justin Sun, fundador de TRON, observan durante Token 2049, un evento sobre criptomonedas, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo de 2025. (Foto AP/Altaf Qadri, archivo) (Manuel Balce Ceneta)

Grandes beneficios para Trump

La familia de Trump ha obtenido grandes beneficios en el sector de las criptomonedas desde que fue reelegido, incluida la «meme coin», cuyo lanzamiento se anunció el día antes de que Trump asumiera el cargo. Se invitó a los principales inversores a una recepción privada con el presidente.

La familia de Trump también tiene una participación mayoritaria en World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas cofundada con el enviado especial del presidente, Steve Witkoff. Trump declaró más de 500 millones de dólares en ingresos procedentes de las ventas de productos de criptomonedas de World Liberty Financial, incluidos los «tokens de gobernanza», en su informe anual de declaración de patrimonio presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental. Esa cifra representa una parte significativa de los más de 1.400 millones de dólares que el presidente declaró el año pasado por sus negocios relacionados con las criptomonedas.

Una ley aprobada el año pasado para regular las stablecoins, un tipo de criptomoneda, prohibía a los miembros del Congreso y a sus familias obtener beneficios de ellas, pero no se aplicaba a Trump ni a su familia.

Proporcionar seguridad jurídica a las empresas de ese sector

Los republicanos, que llevan más de un año trabajando en el proyecto de ley, afirman que ahora podría quedar paralizado indefinidamente. La Cámara de Diputados y el Senado estarán en receso durante el mes de octubre y antes de las elecciones, y la situación podría cambiar significativamente si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado, o en ambas cámaras, en noviembre.

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La senadora republicana Cynthia Lummis, de Wyoming, una de las principales impulsoras del proyecto de ley, afirmó de antemano que votar en contra significa “oponerse a reformas éticas reales sobre las inversiones personales de los políticos, ceder el liderazgo estadounidense en el ámbito de los activos digitales a nuestros competidores extranjeros y dejar a los estadounidenses sin ningún tipo de protección en los mercados de activos digitales”.

Los defensores de la ley afirman que su objetivo es proporcionar una mayor seguridad jurídica al sector y proteger a los consumidores mediante el establecimiento de un amplio conjunto de medidas de protección y requisitos normativos, entre los que se incluyen una mejor aplicación de la ley para evitar las prácticas abusivas y medidas de protección para prevenir un colapso del mercado.

Mientras las negociaciones continuaban el martes por la mañana, Lummis publicó en X que era “ahora o nunca para la Ley de Claridad”, en referencia al nombre del proyecto de ley.

“Se ha acabado el tiempo de las negociaciones”, escribió.

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Criptomonedas han inundado las campañas

Los detractores, en su mayoría demócratas, afirman que el proyecto de ley supone un regalo para el sector, ya que las empresas del ámbito de las criptomonedas se han convertido en generosos donantes de candidatos de ambos partidos en todo el país.

“No es ningún secreto que están intentando sacar adelante a toda costa un proyecto de ley en el Congreso, no basándose en sus méritos, sino en la amenaza de que gastarán aún más dinero en las elecciones contra quienes voten en contra”, afirmó el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut.

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En 2024, el sector de las criptomonedas invirtió más de $130 millones en las elecciones al Congreso, incluidos $40 millones en Ohio y $10 millones tanto en Arizona como en Míchigan.