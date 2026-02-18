Desestimadas las dos querellas éticas contra Eliezer Molina por supuesto discrimen religioso

La Comisión de Ética del Senado desestimó dos querellas presentadas en pasadas semanas contra el senador independiente Eliezer Molina Pérez, a quien le imputaban encabezar una supuesta “campaña de persecución selectiva”, con tintes de discriminación religiosa, contra el dueño israelí de una finca agrícola en Guayanilla.

La notificación, con fecha del martes y divulgada en redes por Molina Pérez, precisa que las dos querellas, radicadas en enero, habían sido referidas para análisis del Panel de Representantes del Interés Público, en que el reglamento del Senado delega la determinación de si existe causa para continuar la investigación.

“El Panel realizó un análisis preliminar sobre los méritos de ambas querellas y no obtuvo el voto afirmativo de al menos cuatro de sus miembros, por lo que no halló causa probable para continuar con los procedimientos de las querellas 2026-01 y 2026-02 presentadas en su contra. Esta determinación convierte el asunto en final y firme, sin derecho a revisión o reconsideración”, lee la misiva suscrita por el senador Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Ética.

Una de las querellas fue presentada por Jacob Lubin, principal oficial ejecutivo de Tropical Fruit LLC, quien alegó que el legislador electo por nominación directa había sostenido “un patrón sistemático de abuso de poder y desviación de la función pública”.

“Esta campaña, lejos de perseguir un fin legislativo legítimo, se encuentra viciada de nulidad por estar motivada por un ánimo discriminatorio basada en el origen nacional y la religión de los propietarios de la empresa puertorriqueña”, denunció entonces Lubin, quien es judío.

Las imputaciones contra el senador están relacionadas con el acceso a las playas Punta Ventana y Punta Verraco, en Guayanilla, zona donde la empresa mantiene operaciones. Durante una transmisión, en julio, Molina Pérez señaló a la compañía por supuestamente impedir el acceso a la zona y, luego, procedió a remover el portón junto a un grupo de ciudadanos.

El abogado de Lubin, Carlos Sagardía, planteó que se trató de una acción ilegal y que colocó en riesgo a su cliente, toda vez que “eso es una carretera privada”.

Según un vídeo difundido en julio de 2025, Molina Pérez dijo que no iba a permitir “que un judío venga de allá a creerse en Puerto Rico que va a hacer lo que le da la gana”. El querellante alegó que el legislador le profirió expresiones discriminatorias desde mediados de 2025 hasta principios de este año.

La otra querella contra el senador fue presentada por David Efron, cónsul honorario de Israel en Puerto Rico, quien igualmente aludió a dos vídeos circulados por Molina Pérez, siendo el más reciente del 3 de enero. Según esa denuncia, que exigía la destitución de Molina Pérez, el legislador hizo un llamado a convertir la finca agrícola en una “franja de Gaza”, en referencia al territorio palestino bajo asedio de Israel desde octubre de 2023, luego de que el grupo Hamas orquestara la matanza de 1,200 personas durante un concierto cerca de la frontera de ambos territorios.

