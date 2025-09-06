Opinión
6 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre que compró propiedad que presuntamente le fue hurtada a Eliezer Molina

El imputado Ángel L. García Calderón, de 54 años, quedó libre bajo fianza

6 de septiembre de 2025 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel L. García Calderón, de 54 años, residente en Vega Alta. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Aida Meléndez, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre que alegó haber comprado puertas y ventanas que, según denunció el senador independiente Eliezer Molina, habían sido hurtadas de la residencia de su padre.

Durante la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), la togada examinó la prueba que le presentó el fiscal Orlandy Cabrera contra Ángel L. García Calderón, de 54 años y residente de Vega Alta, que enfrenta cargos por escalamiento agravado.

Meléndez le impuso a García Calderón una fianza de $2,000, que prestó mediante una compañía privada, por lo que quedó en libertad hasta el inicio de la vista preliminar programada para el próximo 17 de septiembre, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la pesquisa encaminada por el agente Luis Feliciano, adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Efrén Molina Rivera, padre del senador independiente, presentó una querella el pasado 28 de agosto.

La denuncia detalla el hurto de 10 ventanas de seguridad de aluminio y cristal, cuyo valor fue estimado en $2,000, así como de dos puertas de cristal valoradas en $2,400, 300 bloques de hormigón, una planta eléctrica y una máquina de cortar grama.

Según la Policía, las ventanas y puertas hurtadas fueron halladas en una propiedad que presuntamente pertenece a García Calderón, quien aseguró a la Uniformada haberlas comprado, “pero no presentó evidencia alguna y no se localizó al vendedor”.

La denuncia del senador

Esta semana, el senador independiente llegó hasta una residencia en el barrio Cerro Gordo en Vega Alta, en la que según denunció en redes sociales, se encontraba la propiedad que le fue hurtada a su padre.

En una transmisión en vivo mediante las redes sociales y desde el lugar donde alegadamente se hallaban las ventanas y puertas que fueron hurtadas, Molina le increpó a un hombre: “mi propiedad está en tu casa”.

“Entonces, yo vengo caminando, se le avisa a la Policía de Puerto Rico que mis ventanas y mis puertas, las de mi casa, que con mucho trabajo costó, estaban en aquella esquina. Y dice el tipo que la Policía de Puerto Rico vino y le dijo que tenía que guardarlas, porque se les iban a ensuciar y se les iban a dañar y se le iban a llevar. Que la Policía de Puerto Rico le dijo a él eso. Aquí está la gente, miren. Y, tengo yo que venir y encontrar las put&$ ventanas que me robaron estos ladrones, porque la Policía de Puerto Rico no pudo hacer un car$%@. una vez más, no quiero pensar, que como saben que es la mía, que como es mi casa…”, contó.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
