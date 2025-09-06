Radican cargos contra hombre que compró propiedad que presuntamente le fue hurtada a Eliezer Molina

La jueza Aida Meléndez, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre que alegó haber comprado puertas y ventanas que, según denunció el senador independiente Eliezer Molina, habían sido hurtadas de la residencia de su padre.

Durante la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), la togada examinó la prueba que le presentó el fiscal Orlandy Cabrera contra Ángel L. García Calderón, de 54 años y residente de Vega Alta, que enfrenta cargos por escalamiento agravado.

Meléndez le impuso a García Calderón una fianza de $2,000, que prestó mediante una compañía privada, por lo que quedó en libertad hasta el inicio de la vista preliminar programada para el próximo 17 de septiembre, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la pesquisa encaminada por el agente Luis Feliciano, adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Efrén Molina Rivera, padre del senador independiente, presentó una querella el pasado 28 de agosto.

La denuncia detalla el hurto de 10 ventanas de seguridad de aluminio y cristal, cuyo valor fue estimado en $2,000, así como de dos puertas de cristal valoradas en $2,400, 300 bloques de hormigón, una planta eléctrica y una máquina de cortar grama.

Según la Policía, las ventanas y puertas hurtadas fueron halladas en una propiedad que presuntamente pertenece a García Calderón, quien aseguró a la Uniformada haberlas comprado, “pero no presentó evidencia alguna y no se localizó al vendedor”.

La denuncia del senador

Esta semana, el senador independiente llegó hasta una residencia en el barrio Cerro Gordo en Vega Alta, en la que según denunció en redes sociales, se encontraba la propiedad que le fue hurtada a su padre.

En una transmisión en vivo mediante las redes sociales y desde el lugar donde alegadamente se hallaban las ventanas y puertas que fueron hurtadas, Molina le increpó a un hombre: “mi propiedad está en tu casa”.