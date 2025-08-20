Radican cargos contra imputado de ultimar a veterano del Ejército en Aguada

El juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, en la tarde del martes, contra un joven de 18 años imputado de asesinar a un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de 31 años, en hechos ocurridos en una propiedad de renta a corto plazo en Aguada, informó el Negociado de la Policía.

La Fiscalía en Aguadilla radicó contra Yaxier O. Medina Nieves, residente en ese municipio, cargos por asesinato en primer grado, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen la utilización de un arma de fuego sin licencia y disparar un arma.

Luego de escuchar la prueba, Quiñones Portalatín encontró causa para arresto contra el imputado y fijó una fianza de $850,000 que no prestó. Medina Nieves permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 4 de septiembre.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto, a las 9:33 p.m., cuando, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, se reportó un incidente con herido de bala en una propiedad de renta a corto plazo conocida como “Casa Bamboo”, ubicada en la carretera PR-414, kilómetro 3.7, en el sector Cruces de Aguada.

La vista preliminar contra Medina Nieves fue señalada para el 4 de septiembre. (Suministrada)

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Luis Vázquez Nazario, de 31 años.

Según la investigación preliminar, Vázquez Nazario acudió acompañado de su esposa al lugar para recoger a su hijastro menor de edad, quien se había comunicado con su madre y con el occiso pidiendo que lo recogiesen ya que había tenido un “incidente” en la actividad y necesitaba que lo buscaran porque estaba encerrado en un cuarto del inmueble.

Al llegar, la pareja logró sacar al menor de la habitación. El imputado, presuntamente, de forma hostil y amenazante, realizó un disparo por lo que Vázquez Nazario le indicó a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo. Fue cuando Medina Nieves, presuntamente efectuó varios disparos contra Vázquez Nazario, ocasionándole la muerte en el acto.

Sin embargo, el perjudicado, quien poseía licencia de armas al ser un ex militar, logró repeler la agresión, hiriendo al imputado, quien más tarde fue localizado en el Hospital San Carlos de Moca recibiendo asistencia por una herida de bala con entrada y salida en el costado derecho.