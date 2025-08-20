Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
20 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra imputado de ultimar a veterano del Ejército en Aguada

Contra Yaxier O. Medina Nieves pesan cargos de asesinato en primer grado, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas

20 de agosto de 2025 - 8:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar contra Medina Nieves fue señalada para el 4 de septiembre. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, en la tarde del martes, contra un joven de 18 años imputado de asesinar a un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de 31 años, en hechos ocurridos en una propiedad de renta a corto plazo en Aguada, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

La Fiscalía en Aguadilla radicó contra Yaxier O. Medina Nieves, residente en ese municipio, cargos por asesinato en primer grado, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen la utilización de un arma de fuego sin licencia y disparar un arma.

Luego de escuchar la prueba, Quiñones Portalatín encontró causa para arresto contra el imputado y fijó una fianza de $850,000 que no prestó. Medina Nieves permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 4 de septiembre.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto, a las 9:33 p.m., cuando, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, se reportó un incidente con herido de bala en una propiedad de renta a corto plazo conocida como “Casa Bamboo”, ubicada en la carretera PR-414, kilómetro 3.7, en el sector Cruces de Aguada.

La vista preliminar contra Medina Nieves fue señalada para el 4 de septiembre.
La vista preliminar contra Medina Nieves fue señalada para el 4 de septiembre. (Suministrada)

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Luis Vázquez Nazario, de 31 años.

Según la investigación preliminar, Vázquez Nazario acudió acompañado de su esposa al lugar para recoger a su hijastro menor de edad, quien se había comunicado con su madre y con el occiso pidiendo que lo recogiesen ya que había tenido un “incidente” en la actividad y necesitaba que lo buscaran porque estaba encerrado en un cuarto del inmueble.

Al llegar, la pareja logró sacar al menor de la habitación. El imputado, presuntamente, de forma hostil y amenazante, realizó un disparo por lo que Vázquez Nazario le indicó a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo. Fue cuando Medina Nieves, presuntamente efectuó varios disparos contra Vázquez Nazario, ocasionándole la muerte en el acto.

Sin embargo, el perjudicado, quien poseía licencia de armas al ser un ex militar, logró repeler la agresión, hiriendo al imputado, quien más tarde fue localizado en el Hospital San Carlos de Moca recibiendo asistencia por una herida de bala con entrada y salida en el costado derecho.

En la escena se recuperó el arma de fuego de la víctima, 15 casquillos de bala calibre .09 milímetros, dos cargadores con 34 balas y dos proyectiles.

Tags
Breaking NewsAguadaAsesinatosMenores de edadSistema de Emergencia 9-1-1Policía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosTribunal de Aguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: