Radican cargos contra conductora por accidente fatal en el expreso PR-52 en Salinas

El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra una mujer imputada de provocar un accidente de carácter fatal en la autopista PR-52, en dirección de Salinas hacia Ponce.

Ruth Noemí Pagán Domínguez, de 50 años y residente de Salinas, enfrenta varios cargos por infracciones a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito, informó la Policía de Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

El togado le impuso una fianza de $52,500, la cual prestó, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 15 de septiembre.

Según la investigación del agente Emmanuel Miranda, de la División de Autopista de Salinas, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024, a eso de las 12:49 a.m., cuando la mujer conducía una guagua Toyota Rav4 del 2022, color gris, presuntamente en contra del tránsito y en estado de embriaguez.

En esas circunstancias impactó una Nissan Rogue gris, conducida por Yesha Díaz de Choudens, de 41 años, quien murió en el acto tras sufrir heridas de gravedad.

La prueba de alcohol realizada a Pagán Domínguez arrojó un nivel de 0.17%, más del doble del límite permitido por ley, indica el informe policíaco.