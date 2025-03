“ Velaré por que nuestro crecimiento económico sea real, pero no a base de perjudicar nuestros trabajadores, las familias y el pueblo de Puerto Rico… por que no hipotequemos el país penalizando el ambiente ”, dijo Santiago Justiniano , expresidente de la Asociación de Industriales , en su vista pública de nombramiento ante el Senado.

“Eso fue parte de mi éxito en el sector privado: velar que una planta que estaba ubicada justo al lado del río Maricao no fuera un contaminante, sino una operación que contribuyera al cuidado del ambiente. Las operaciones que he dirigido se reconocieron por el control ambiental”, destacó sobre su trayectoria, a preguntas del senador Ángel Toledo .

“La semana pasada, atendimos 15 potenciales inversionistas en Puerto Rico, y me ha sorprendido la cantidad de empresas que quieren establecerse. Los alquileres y las rentas que PRIDCO planifica recibir en los próximos años, ya tenemos un número de $2.6 millones incrementales que nos ayudan a mejorar las finanzas para poder dar un mejor servicio a la industria ”.

A cuentagotas

Por otra parte, Morales informó que la Comisión aún no ha entrevistado a los cinco testigos que la secretaria designada de Justicia, Janet Parra , identificó en su vista de confirmación el 1 de marzo, con relación al presunto conflicto ético que se le atribuye en la representación de un cliente en su práctica privada como abogada criminalista.

Tras asegurar que no va a “cabildear” en contra del nombramiento de Parra, Morales dijo que “una de las cosas que me ha llevado a no darle mi voto a favor (a la secretaria designada) son las incongruencias y, para eso, la mejor evidencia son las expresiones que dio a los medios versus lo que nos dijo en la vista (del 1 de marzo)”.