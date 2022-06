El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dejó la puerta abierta a renovar el contrato de Álvaro Pilar Vilagrán como una especie de gerente de proyectos en la agencia a pesar de que ha sido identificado como el incorporador de las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al escándalo del super PAC Salvemos a Puerto Rico.

Pilar Vilagrán es el incorporador de Fundación Por Igualdad y Foundation for Progress. Según las autoridades federales, Joseph Fuentes Fernández se declaró culpable tras instruir a donantes de la campaña a la gobernación de Pedro Pierluisi de hacer sus donativos a través de las dos fundaciones. El dinero fue entonces canalizado a Salvemos a Puerto Rico.

Pilar Vilagrán no ha sido acusado de delito alguno.

“El súper Pac nada tiene que ver con el contrato y los servicios que está brindando. Si hubiese mayor información, tengo la responsabilidad de tener los mejores recursos y proteger la imagen del Departamento de Educación. En este momento, como parte de mis responsabilidades y en el descargue de ellas, no tengo razones para que no continúe la asistencia que está brindando al Departamento de Educación (DE)”, dijo Ramos Parés a preguntas del representante José Bernardo Márquez Reyes en una vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Esta mañana, Ramos Parés defendió la contratación de Pilar Vilagrán, a través de la corporación Accelerate Advisor LLC, en la agencia que dirige al señalar que el funcionario tiene más de 20 años de experiencia en empresas de telefonía y telecomunicaciones, en la gerencia de proyectos, servicio al cliente y el manejo de cuantiosos presupuestos.

Ramos Parés depuso, bajo juramento, ante la Comisión de Educación en respuesta a una resolución de investigación presentada por el Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana.

Pilar Vilagrán, exdirector de la Autoridad de Puertos durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, fue contratado inicialmente en el DE por espacio de tres meses a partir del 28 de julio del 2021 para brindar consultoría y asesoría en la planificación y desarrollo de proyectos, apoyar al equipo de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIADT), asesorar en la modernización de sistemas de información y coordinar lo que se conoce como el FCC Emergency Broadband Benefit para que los estudiantes tuvieran acceso en sus hogares a Internet.

Ramos Parés indicó que la llegada de Pilar Vilagrán al DE fue tramitada por la pasada secretaria Elba Aponte. Jesús Gonzáez, subdirector de Administración del DE, sostuvo en la vista que la primera propuesta de Pilar Vilagrán al DE fue del 17 de junio del 2021 y la corporación se creó ese mismo mes. No obstante, luego señaló que la primera propuesta fue en mayo, pero no se firmó contrato entonces.

Ramos Parés fue nombrado al cargo de manera interina en abril del 2021. Aseguró que no habló con nadie, ni del sector privado ni del Ejecutivo, sobre la posible contratación de Pilar Vilagrán.

PUBLICIDAD

Deborah Soto, presidenta de la Comisión de Educación, trajo a colación que un mes antes de la firma del primer contrato fue que se registró Accelerate Advisors en el Departamento de Estado.

“Sin duda alguna son cosas que hay que mirar y es algo que hay que tener presente. Hay corporaciones que cobran vida y nos dan cuenta de su peritaje. Ese peritaje lo brinda su Presidente y uno de sus socios y eso no nació el mes antes”, indicó Ramos Parés.

“El recurso humano es lo atractivo para la contratación”, insistió.

El primer contrato de tres meses por $30,000 fue firmado el 28 de julio del 2021 -sin proceso competitivo debido a su cuantía y el segundo por $70,000 -igualmente sin proceso competitivo- fue firmado el 7 de diciembre del 2021. González indicó que hubo conversaciones previas a la firma del primero contrato con Aponte, pero no pudo precisar si tenía alguna influencia en la agencia previo al 28 de julio del 2021.

La OSIADT es una nueva dependencia en Educación y, según Ramos Parés, requiere del reclutamiento de nuevos empleados con peritaje en áreas que no se contrataba previamente en áreas de construcción para atender, por ejemplo, la deficiencias de las columnas cortas y el Plan Maestro de Reconstrucción.

Pilar Vilagrán trabaja en Accelerate Advisor LLC en el 2020 y su contrato vigente tiene un tope de facturación mensual de $10,000.

Ramos Parés rechazó la veracidad de informes periodísticos que apuntan a que Pilar Vilagrán facturó $20,000 en agosto del 2021.

PUBLICIDAD

El titular de educación sostuvo que Pilar Vllagrán ha colaborado con la SIATD para asegurar la conectividad de los estudiantes durante la pandemia, asistir en la aprobación de proyectos con PRITS y con la instalación de Internet en las escuelas.

“En la Oficina de Infraestructura hace funciones de enlace con al menos cinco gerentes de proyectos y 18 coordinadores, los directores de las siete regiones educativas , alcaldes, funcionarios de otras agencias que trabajan en los proyectos (Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Autoridad de Edificios Públicos y COR3) y supervisa el cumplimiento de tareas de otros contratistas, entre otras”, indicó Ramos Parés.

“Ante este escenario (retos provocados por los huracanes, terremotos y la pandemia), el Departamento no solo debió capacitar a mucho de su personal, sino que se ha visto en la obligación de contratar servicios de consultores a una diversidad de campos que son incluso noveles para su operación regular”, dijo Ramos Parés.

“Mientras, su experiencia en el gerenciamiento, supervisión y coordinación de proyectos complejos fue lo que hizo que se determinara que contaba con un conjunto de habilidades y destrezas apropiados para asistir con múltiples iniciativas que se gerencian desde la Oficina de Infraestructura”, agregó.

Accelerate Advisors ha presentado un total de seis facturas. Ramos Parés insistió en que cada una es intervenida por personal de finanzas que supuestamente verifica que se haya rendido el servicio y que no se ha pagado. También insistió en que las hora trabajadas son desglosadas y se incluye el tipo de servicio.

PUBLICIDAD

Ramos Parés sostuvo que algunas facturas han presentado deficiencias, pero que todas han sido subsanadas. La supervisión del contrato, incluyendo las facturas está a cargo del ingeniero Enrique Questell, quien dirige la OSIADT. Luego las facturas pasan a la Oficina de Finanzas.

Márquez Reyes trajo a colación facturas en que Pilar Vilagrán engloba las horas facturadas. Por ejemplo, 46 horas de reuniones sin detalle alguno entre el 2 y el 28 de febrero.

Ramos Parés argumentó que la factura cumple con todos los reglamentos y dijo que en el caso de Pilar Vilagrán es fácil corroborar las horas de trabajo que factura porque trabaja físicamente en la sede del DE. Mencionó, por ejemplo, que se puede pedir evidencia adicional a contratistas que trabajan fuera de la agencia.

“El hecho de su presencia ,estar en el DE permite constatar más ágilmente las horas de trabajo”, dijo Ramos Parés al insistir en que tiene la documentación necesaria para evidenciar que Pilar Vilagrán ha hecho el trabajo que ha facturado.

No obstante, no fue llevada a la vista de hoy. Márquez Reyes cuestionó por qué no se presentó la documentación y Ramos Parés se comprometió en entregar la información en cinco días.

“He tenido constancia de la presencia de este recurso en el Departamento, a través de mi subalternos sobre el trabajo que ha realizado y que se refleja en las facturas”, dijo Ramos Parés.