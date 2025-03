“Él (Ruiz Cortés) sabe por qué renunció. Él sabe. No fue ni por amor, ni por distracciones. Él sabe por qué renunció” , sostuvo este sábado el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), en un aparte con la prensa, tras una jornada de vistas de confirmación de funcionarios.

“De que hay que reformar el Instituto de Cultura, no hay duda. Yo voy a reunirme con varias personas interesadas y entendidas en la materia para diseñar un proyecto. Nosotros no tenemos interés en que se venda el patrimonio, no tenemos interés en una lucha contra nadie”, aseguró.