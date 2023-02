La citación de la Cámara de Representantes a la comisionada residente Jenniffer González para deponer sobre supuestas amenazas recibidas por servidores públicos que apoyan sus aspiraciones políticas se convirtió en un teatro de batalla entre los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que coparon las bancas del salón de audiencias y el representante popular Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública.

González, quien el 28 de enero mencionó, en un discurso durante un acto político en Añasco, que sabía que sus seguidores estaban siendo perseguidos en las agencias públicas, afirmó a preguntas de Ferrer Santiago que no tenía conocimiento directo de algún acto de discrimen laboral, si bien sostuvo que numerosas personas le han comentado que se han sentido amenazados.

“No estuve presente ni he sido testigo de un caso en que se haya tomado represalias o haya habido conducta que pueda ser discriminatoria contra empleados públicos. Sí he escuchado relatos donde personas alegan haber sido discriminadas. Mi recomendación siempre ha sido que (si alguien) entiende que una persona ha sido víctimas de posible discrimen busque asesoría legal y proceda en derecho ante los foros administrativos o legales. La Asamblea Legislativa no es el foro para reivindicar el derecho de una persona discriminada”, resumió González, quien, sin embargo, recalcó que sí ha recibido las quejas de múltiples simpatizantes.

González no detalló, durante el interrogatorio del presidente de la comisión o a preguntas de la prensa, cuántas personas le han comentado de posibles actos de discrimen laboral por motivos políticos. Ferrer Santiago le mencionó a la funcionaria cerca de 20 nombres de personas que, presuntamente, estuvieron presentes en actos políticos de González, inquiriendo si alguno le había mencionado de incidentes de persecución.

Según mencionaba los nombres, representantes del PNP reclamaban a gritos que Ferrer Santiago estaba violando los derechos electorales y “carpeteando” a militantes novoprogresistas que en sus redes sociales hicieron publicaciones sobre su asistencia a las actividades convocadas por la comisionada residente. Los legisladores también planteaban que el representante popular estaba nombrando personas que fungen como presidentes municipales del PNP que no necesariamente ocupan puestos públicos.

“No voy a revelar nombres de personas agraviadas que entienden que tienen una causa de acción, porque voy a violentar su privacidad, ni dañar sus causas de acción contra el Estado”, reiteraba González cuando Ferrer Santiago le preguntaba sobre posibles conversaciones con simpatizantes particulares.

A lo largo de la vista pública, que se extendió por más de tres horas, González se refirió al evento del 28 de enero como una “actividad privada” y rechazó responder directamente la pregunta de Ferrer Santiago sobre si ese día se llevó un registro de asistencia.

“Las expresiones que hice no constituyen actos ilegales, inmorales o antiéticos. Las expresiones que yo hice son sobre las posiciones políticas que ocupan distintas personas dentro de las estructuras políticas del PNP, entre ellos presidentes municipales y coordinadores de servidores públicos dentro de la estructura política. Esas expresiones constituyen una advertencia de que voy a estar atenta y vigilante a cualquier acto contrario al reglamento del PNP”, sostuvo González, quien insistió a inicios de la vista que su comparecencia se daba en calidad de vicepresidenta de la Palma y no de comisionada residente.

“Ahora bien, sobre las amenazas a empleados públicos en las agencias, creo que es importante familiarizarnos con la Ley 100 (de 1959), que habla específicamente del discrimen laboral en Puerto Rico. (…) El discrimen político, al igual que el discrimen por razón de edad, sexo, color raza, y otras vertientes, está protegido por la Ley 100″, manifestó González, quien le imputó al presidente de la Comisión Anticorrupción usar “fondos públicos” para hacer un “papelón” e intentar adelantar una posible aspiración a la comisaría residente.

“Creo que el pueblo de Puerto Rico se dio por enterado de que la comisionada residente no tiene ninguna información sobre las personas que han sido amenazadas, pero hizo una afirmación en una actividad pública, siendo la segunda funcionaria más alta del gobierno de Puerto Rico, diciendo que el gobierno está amenazando a empleados públicos con ser despedidos por participar en actividades políticas. Lamentablemente, hoy no dio esa información”, ripostó Ferrer Santiago, a los medios, tras cerrar la audiencia.

El legislador de primer término sostuvo que mantiene su intención de citar al exsenador penepé Nelson Cruz, quien ocupa un puesto de carrera en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y estaba presente en la vista.

El gobernador Pedro Pierluisi, quien podría ser retado en primarias por González, ha dicho que las supuestas amenazas a empleados públicos por apoyar a la comisionada residente no ameritan ser investigadas porque él no ha dado la “instrucción” de castigar a trabajadores por sus preferencias políticas.

Predominó el desorden

Pero, más allá de los intentos de Ferrer Santiago de obtener información sobre la presunta persecución que denunció la comisionada, la audiencia cameral se caracterizó por las objeciones de los legisladores novoprogresistas, entre ellos Carlos “Johnny” Méndez, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte, que insistentemente reclamaban cuestiones de orden y puntos de privilegio durante el interrogatorio del presidente de la Comisión.

A pocos minutos de abrir los trabajos a las 10:00 a.m., Ferrer Santiago ordenó que la audiencia se convirtiera en una ejecutiva –con acceso únicamente para los miembros de la Comisión– luego de que representantes y algunos senadores del PNP ocuparan los asientos designados para la comisión, al amparo de un reglamento cameral que, argumentaron, permite la asistencia de todos los legisladores a las vistas públicas. “De aquí no me muevo. A ver quién tiene los pantalones de sacarme”, gritó la representante Lourdes Ramos en ese momento.

“Ella (González) quiere vista pública”, exclamó, por su parte, Méndez, luego de que Ferrer diera la directriz de que todos los presentes, con excepción de los miembros de la Comisión Anticorrupción, abandonaran el Salón de Audiencias. En medio del desorden que se creó en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara, González insistía a la prensa que a ella la habían “citado para una vista pública”, sin precisar si estaría dispuesta a declarar en vista ejecutiva.

A eso de las 10:40 a.m., sin embargo, González finalmente juramentó como deponente y tuvo el primero de innumerables choques con Ferrer Santiago, quien no permitió que la funcionaria leyera una ponencia escrita. Posteriormente, el representante penepé José “Pichy” Torres Zamora cedió su tiempo para que González recitara su ponencia.

Ferrer Santiago también tuvo un encontronazo con Rodríguez Aguiló, quien utilizó sus 10 minutos para destacar la baja “productividad” de la Comisión, así como presentar un recorte de periódico del legislador mostrando el dedo corazón durante una actividad previo a las elecciones de 2020. El presidente de la Comisión, inicialmente, le reclamó a Rodríguez Aguiló que tenía que realizar preguntas “pertinentes” a la resolución de investigación, pero luego que el novoprogresista se parara de su asiento y forcejeara con Ferrer Santiago, afirmando que no le podía “limitar” su turno, se le permitió continuar.

Entre los representantes del PNP que no pertenecen a la Comisión pero ocuparon bancas durante la vista figuraron Ramos, José “Che” Pérez, José “Quiquito” Mélendez, Ángel Morey, José “Memo” González, Er-Yazzer Morales, Yashira Lebrón, Wanda del Valle, Wilson Román, Jorge “Georgie” Navarro y Luis “Junior” Pérez. El senador Thomas Rivera Schatz también se sentó en el espacio designado para la Comisión, mientras que en el público estuvieron presentes Carmelo Ríos, Juan Oscar Morales y Gregorio Matías.

En contraste, los únicos representantes populares presentes fueron Ferrer Santiago, Jesús Manuel Ortiz, Deborah Soto, Ramón Luis Cruz Burgos y Ángel Matos, quien participó de forma virtual. Parte de la delegación popular se encontraba en una vista ocular en Isla de Mona.

Revive aquí la vista de la comisión: