26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Expondrían estudiantes a cárceles y exconfinados como herramienta para prevenir la violencia juvenil

Se trata de una propuesta legislativa que será radicada por el representante penepé Jorge “Georgie” Navarro

26 de agosto de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge “Georgie” Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista, indicó que el programa sería requisito de graduación de escuela superior. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El representante Jorge “Georgie” Navarro, del Partido Nuevo Progresista, radicará legislación para exponer a los estudiantes de nivel superior del sistema público de enseñanza a experiencias e información que, a su juicio, evitarían o minimizarían los riesgos de que incurran en conductas violentas o delictivas.

La legislación busca llevar hasta las aulas a jueces, fiscales, abogados e, incluso, confinados y exconfinados para que compartan sus experiencias de vida con los menores. Contempla, además, visitas supervisadas a instituciones correccionales, tribunales y cuarteles de la Policía para que los jóvenes puedan observar, de primera mano, el funcionamiento del sistema y la realidad de la privación de libertad.

“(El proyecto) se aleja de la enseñanza teórica tradicional para crear un impacto emocional y psicológico que fomente una reflexión profunda en los estudiantes”, argumentó Navarro.

La violencia juvenil ha sido tema recurrente en las pasadas semanas, tras registrarse varios incidentes dentro y fuera de los salones de clases. El 11 de agosto, por ejemplo, ocurrió el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en un incidente en el que estuvo involucrada otra menor de edad, según las autoridades.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

Días después, a un menor, de 15 años, se le ocupó un arma de fuego en la escuela Jaime Collazo del Río, en Morovis. Mientras, en San Juan, un adolescente fue víctima de agresión por parte de varios estudiantes, en hechos reportados en la escuela Inés María Mendoza, confirmó la Policía.

“Las estadísticas son claras: en 2017, un 17.1% de los estudiantes (de escuela superior) ya eran víctimas de acoso escolar y, para 2022, la cifra era de uno de cada cinco niños. No podemos permitir que el miedo se convierta en parte de la rutina escolar. Es hora de tomar medidas audaces y proactivas”, indicó Navarro, al citar datos del informe “Perfil de Salud y Seguridad del Estudiantes” del Instituto de Estadísticas.

La legislación, que crearía la “Ley del Programa de Concienciación y Prevención del Delito en las Escuelas”, está fundamentada en dos “pilares”: la educación a través del testimonio y la experiencia inmersiva.

“El testimonio de un confinado sobre su vida en prisión, el relato de un fiscal sobre la acusación de un joven, o la reflexión de un juez sobre la sentencia que cambió una vida son lecciones que ningún libro de texto puede impartir”, afirmó el representante. “Queremos que nuestros jóvenes comprendan las consecuencias reales y a largo plazo de sus acciones de una manera directa y visceral”, añadió.

El programa, que sería requisito para la graduación de escuela superior, sería coordinado por el Departamento de Educación, en alianza con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Justicia, la Administración de los Tribunales, la Policía y organizaciones sin fines de lucro.

“El proyecto busca establecer un programa educativo compulsorio y sin precedentes para estudiantes de escuela superior, enfocado en mostrar de manera directa las consecuencias de la violencia y la actividad delictiva a través de experiencias inmersivas y el testimonio de actores del sistema de justicia”, acotó Navarro.

