Frente a frente este miércoles Janet Parra y Thomas Rivera Schatz

“Me voy a reunir con la secretaria de Justicia mañana (miércoles) para discutir varios asuntos relacionados con sus procesos de confirmación, al igual que lo he estado haciendo con otros designados” , confirmó Rivera Schatz, en una entrevista radial (WKAQ).

La reunión será a las 11:30 a.m., en la oficina legislativa del líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), supo El Nuevo Día .

A más de un mes de su designación, Parra no ha sometido los documentos exigidos por el Senado para su evaluación. Una fuente legislativa consultada por este medio indicó que dicha inacción responde a una “estrategia” de la nominada para evitar que se active la comisión investigativa que pasa juicio sobre sus credenciales.

Asimismo, le da un espacio adicional para buscar aliados en un intento por ocupar el cargo. No obstante, independientemente a la entrega de los documentos, el Senado podría actuar sobre la designación, sostuvo la fuente legislativa.

Para la gobernadora Jenniffer González, sin embargo, el asunto no es razón para descartar su nombramiento. “No me parece que eso sea causa ninguna para no considerar a una funcionaria. Todo ese tipo de cosas se discutió al momento de la investigación. Nada de eso descarta el tener a la funcionaria como secretaria de Justicia”, respondió la mandataria, tras una conferencia de prensa este martes, en la que se anunció la reapertura de la pista principal del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.