El representante popular Héctor Ferrer Santiago aceptó esta mañana que tiene de frente el enorme reto de educar a sus compañeros de delegación en torno a su propuesta de alcanzar, mediante legislación, la despenalización de la posesión para uso personal de la marihuana.

Hace dos semanas, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que la propuesta, que Ferrer Santiago divulgó a modo de una iniciativa que plasmaría en un proyecto ley, no tenía los votos. Paralelamente, varios representantes presentaron una resolución convocando una consulta popular para dejar en manos de la ciudadanía la decisión de si se debe despenalizar la posesión de la marihuana.

Al finalizar esta mañana un foro sobre el tema de la despenalización, que el propio Ferrer Santiago convocó, el legislador de primer turno y paciente de cannabis medicinal señaló que le toca ahora buscar los votos.

“Y hacerles entender que esto se trata de movernos hacia el futuro. Voy a asumir mi responsabilidad y cada cual tendrá que asumir la suya”, dijo a periodistas.

Ferrer Santiago logró reunir bajo un mismo techo a expertos en el tema, miembros de la comunidad del cannabis medicinal, funcionarios gubernamentales y abogados. Una de las principales preocupaciones giró en torno a si el legislador persigue la despenalización, que en síntesis significa que toda persona que posea cierta cantidad de marihuana no enfrentaría un castigo penal o la descriminalización, que abría la puerta a, entre otras cosas, la creación de una industria completa de cannabis recreacional y el ingreso al fisco de millones de dólares.

“El proyecto tiene que diferenciar entre la persona que es usuaria, que utiliza el cannabis para uso personal y la persona que distribuye y vende”, dijo Ferrer Santiago, quien reconoció que tiene por delante determinar asuntos neurálgicos como la cantidad de marihuana que se consideraría de uso personal, dónde se podría consumir, si estaría disponible a menores y quienes, por sus responsabilidades laborales, no podría consumirla.

Igualmente, el representante debe proponer dónde se podría comprar la sustancia.

“Ahí estás hablando de crear un marco regulatorio de la industria del cannabis. Ese tema la despenalización no lo incluye”, indicó Ferrer Santiago.

¿Lo va a incluir?, se le preguntó.

“Creo que nos debemos sentar a ver (lo recogido en) todas las mesas y ver si la preocupación es la misma. Tenemos que sentarnos a hablar de ese tema también”, dijo Ferrer Santiago sin anticipar cuándo estaría radicando el proyecto de ley.

En entrevista por separado el representante penepé José “Che” Pérez Cordero, coautor de la resolución que busca consultar a la ciudadanía sobre la despenalización, sostuvo que hay “unos cuantos” en su delegación que están receptivos a la despenalización por la posesión simple de la marihuana.

“Puede haber discrepancia en cuanto a la cantidad y otros no están a favor. Pero estamos buscando generar la discusión sensata del asunto. Es un tema que no podemos seguir evadiendo por el bien social, político y económico”, dijo Pérez Cordero.

La resolución sobre la consulta popular fue firmada por su correligionario Joel Franqui Atiles y los populares Juan José Santiago y Orlando Aponte Rosario. Ferrer Santiago rechaza esa alternativa al señalar que los legisladores fueron escogidos para tomar decisiones “y no esquivar nuestra responsabilidad”.

En las mesas de discusión se atendieron múltiples asuntos como la campaña educativa masiva que sería necesaria para orientar al país sobre la despenalización, el cuestionamiento sobre si la despenalización incidiría en la modificación de sentencias de convictos por posesión de marihuana, cómo la despenalización afectaría del cannabis medicinal y el impacto económico en caso de que igualmente se logre la descriminalización.

El consenso, mientras tanto, fue que la guerra contra las drogas ha fracasado.

La fiscal Bethzaida Quiñones relató su experiencia trabajando casos en que ciudadanos fueron arrestados por la simple posesión de dos y tres bolsitas de marihuana y cómo, por ejemplo, se les confiscaba el automóvil si la sustancia era ocupada en el interior.

Sobre el impacto de la posible despenalización o descriminalización en la industria del cannabis medicinal, Arlene Questell, directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, indicó que el curso de acción que se tome podría ampliar las operaciones de los dispensarios de cannabis medicinal o abrir un nuevo mercado.

Igualmente, advirtió que, si solo se legislara la despenalización, se crearía un vacío en torno a dónde se podría adquirir el producto.

“No podemos hablar de un solo proyecto y se trajo en algunas mesas”, dijo a El Nuevo Día. “El paciente de cannabis medicinal está despenalizado, eso existe. La despenalización entones sería para quien posee sustancias controladas sin permiso y estaríamos hablando de una modificación a la Ley de Sustancias Controladas”, indicó. Sostuvo, además, que puede entender la postura de la industria del cannabis medicinal que plantea que sus locales son idóneos para adquirir el producto debido a la reglamentación que les aplica.

Questell se cuestionó cuál sería la política pública si se habilitarían dispensarios solo para la venta a ciudadanos que no son pacientes licenciados de cannabis medicinal, como ocurre en el estado de Illinois.

“Hace falta mucho más diálogo”, dijo.

Hace varias semanas, el gobernador Pedro Pierluisi indicó a la prensa que simpatiza con la idea de la despenalización, no así la legalización de sustancias controladas.

Diversidad de Opiniones

José Colón Grau, comisionado de Emergencias Médicas, indicó a la prensa que la posición del Departamento de Seguridad Pública es oponerse a la idea de la despenalizació. El funcionario agregó que la preocupación gira en torno a personal de seguridad pública que de alguna manera estaría impedido de consumir la sustancia ya que trabajan armados. Acto seguido, reconoció que es un tema que puede ser atendido en el proyecto, y dijo que Ferrer Santiago era valiente por traer el tema a la discusión.

“La marihuana está clasificada como una droga Tipo 1, que crea dependencia y provoca estados alterados en el nivel de conciencia”, dijo Colón Grau.

El exgobernador Alejando García Padilla participó del foro y recordó que su posición ha sido favorecer la despenalización de todas las drogas. El exfuncionario trajo a colación que un proyecto dirigido a despenalizar la posesión simple de marihuana fue derrotado durante su administración de gobierno por “un grupito que lo detenía todo”, en referencia a la Cámara de Representantes.

“Estoy de acuerdo con la medida y se ha probado con éxito en otros países del mundo como Estados Unidos, Portugal, los Países Bajos y otros tantos. Las ventajas superan por mucho las desventajas y contribuye a reducir el crimen, aumentar los recaudos del país y tener un control sobre el uso de la marihuana”, indicó.

García Padilla indicó que el asunto debe ser trabajado mediante legislación, pero que no objetaría que se llevara a una consulta popular.

“Pero si se lleva a un voto popular, hay que invertir en una campaña educativa porque habrá mucha demagogia. Ya escuchamos muchos sectores conservadores que en realidad no aguantan media hora de debate, pero sin debate se despachan con la cuchara grande”, dijo.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, dijo que para ningún drogodependiente la cárcel puede ser la solución. Sin embargo, argumentó que ya en el país “bajo la excusa del cannabis medicinal” hay un mercado de marihuana recreacional.

“Mucha gente la utiliza porque la necesita y mucha gente se certifica sin necesitarla, sencillamente haciendo uso de un mercado recreativo para algo que supuestamente es medicinal y, como siempre he dicho, si lo quieren legalizar el gobierno lo pueden hacer, pero si vas a decir que es medicinal, mínimo tiene que parecerse a una medicina y como se maneja la industria del cannabis medicinal no es como se manejan las cosas en la industria médica”, sostuvo.

El decano de la escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, insistió en que el enfoque punitivo de la guerra contra las drogas, iniciado a principios de la década del setenta, no funcionó. También opinó que existe ambiente en el país para la despenalización.

“Creo que no hay ambiente para legalización y tendría problemas con eso porque tiene que ser regulado. Nadie, por usar un cigarrillo fuera de los términos de lo que la regulación permite, va a la cárcel, sino que recibe una multa y el rechazo social. En puerto rico todo el mundo está de acuerdo en que nadie debe ir preso cinco años por tener cinco a seis cigarrillos para consumo”, dijo.

El senador independiente José Vargas Vidot comentó que la oposición a la despenalización de la marihuana se ha convertido en la “hipocresía más grande del mundo”, en alusión a la gran cantidad de personas que la consume. Comentó que existe un estudio que refleja que el 70% del país ha consumido marihuana, que el consumo de la marihuana para fines recreativos es una realidad y que “nadie muere por una sobredosis de cannabis”.

“El cannabis no produce las cosas que la gente que la demoniza dice que produce”, aseveró. “Hay personas que tienen doble moral en la política. Dicen que son los más liberales y se convierten en la santa inquisición. Están negando la posibilidad eliminar el mercado clandestino que genera $500 millones al año en Puerto Rico y no tapa hoyos, no construye escuela, no hace nada por un hospital”, añadió.

Asimismo, el senador contó que impulsa lo que llama la “reestructuración del concepto del dispensario” ya que, a su juicio, estos centros se han convertido en una máscara que ha permitido el uso recreativo de la sustancia. Sin embargo, denunció que no cuentan con el personal capacitado para atender pacientes licenciados.

El representante independentista Denis Márquez consignó su posición a favor de la despenalización y que se logre ese fin mediante legislación, igual que lo plantearon Ferrer Santiago y Vargas Vidot.