Jorge Emmanuel Báez Pagán, quien ocuparía el escaño por Acumulación en la Cámara de Representantes dejado vacante por Néstor Alonso Vega si el Partido Nuevo Progresista (PNP) decidiera honrar el orden en que finalizaron sus candidatos en la elección, indicó esta mañana estar listo para librar la contienda si el directorio de la colectividad decidiera convocar mañana una elección de pueblo o una elección por delegados.

Báez Pagán enfrentaría el reto, supo El Nuevo Día a través de varias fuentes, de los exrepresentantes José “Che” Pérez Cordero y Jacqueline Rodríguez; el exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz y el activista estadista Allan McAbee, aunque se anticipa que la lista sea más extensa.

Alonso Vega finalizó en la décima posición en la contienda de representantes por acumulación, pero fue arrestado a los pocos días de la elección general por un supuesto esquema de “kickbacks” en su oficina legislativa. Lourdes Ramos llegó en la undécima y última posición por acumulación, con una ventaja de poco más de 3,000 votos sobre Báez Pagán, quien llegó duodécimo.

Desde la renuncia de Alonso Vega, su escaño en la delegación penepé de la Cámara permanece vacío.

El 28 de enero, Báez Pagán le envió una carta al presidente del PNP, Pedro PIerluisi, en que le indicó que él debería ocupar esa posición vacante.

“Le traigo ante su consideración el que se evite una elección especial y se me permita ocupar el escaño de representante por acumulación ya que fui el legislador con más votos obtenidos luego de los once candidatos que resultaron electos. El llevar a cabo una elección especial en este momento sería no solo un gasto adicional de dinero, sino que podría ser distracción a la implantación e implementación del programa de gobierno avalado en las urnas. Además, en los momentos de pandemia en los que vivimos, debemos evitar cualquier proceso que exponga a las personas al contagio a través de actividades que lleven a aglomeraciones”, sostuvo Báez Pagán en su carta a Pierluisi.

El gobernador no ha contestado la misiva.

Báez Pagán sostiene que el Código Electoral le da suficiente flexibilidad al PNP a seleccionar un método alterno para escoger el sustituto de Alonso Vega y que el menos oneroso es seleccionar el candidato por acumulación con más votos que se quedó fuera de la delegación cameral penepé. Indicó que si el directorio decide convocar algún tipo de elección, no va a retar la determinación.

“Estoy esperanzado de que el directorio decida que debería ser yo, pero qué que no va a pasar”, dijo Báez Pagán al comentar que ha recibido información de que el directorio penepé se inclina por una elección, ya sea de delegados o del todo el país, como ocurrió cuando se llenaron las vacantes en el Senado de Margarita Nolasco y Zoé Laboy.

Báez Pagán argumentó que, si se decidiera realizar una elección, prefiere que sea de todo el país ya que la lista de delegados del PNP no está actualizada.

“No lo voy a retar. Que el pueblo progresista se exprese y llene la vacante. Sé que se están impulsando otros candidatos y no tengo problemas con ninguno”, dijo Báez Pagán.

El Nuevo Día supo que el candidato favorito del caucus penepé en la Cámara es Pérez Cordero.

“Económicamente sería mejor evitar la elección. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no tiene el dinero para que el pueblo progresista se exprese”, dijo. De hecho, la CEE necesita $6.6 millones adicionales para celebrar la elección especial de cabilderos de la estadidad pautada para mayo.

Báez Pagán llegó a la Legislatura el 24 de septiembre cuando sustituyó a la también acusada por corrupción, María Milagros Charbonier. Báez Pagán venía de ganarse su derecho a competir en la elección general al participar en primarias.

“He participado en primarias en el 2016, en el 2020 y en la elección general. No le tengo miedo a la elección y he luchado por todas mis posiciones políticas”, dijo.

Báez Pagán, quien indicó que ha recibido apoyo dentro del PNP para que ocupe el escaño de Alonso Vega, solicitó con éxito en junio una licencia de su plaza como maestro en el Departamento de Educación. Desde entonces se ha mantenido desempleado y costeó tanto su campaña primarista como la de la elección general con sus propios ahorros.