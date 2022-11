En medio de la polémica por el estatus de Nino Correa a la cabeza del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el presidente senatorial, José Luis Dalmau, defendió su papel en el cierre de la sesión legislativa, el pasado martes, cuando el gobernador Pedro Pierluisi se vio forzado a retirar la designación para evitar que expirara sin ser atendida por el cuerpo.

Dalmau, en entrevista con El Nuevo Día, aseguró que su intención era que, tal como se había hecho durante las tres sesiones ordinarias anteriores, el Senado aprobara una resolución que autorizara la extensión del interinato de Correa, pero que no hubo tiempo en medio del trámite de varias decenas de nombramientos y medidas que también estaban pendientes.

“El trámite legislativo en el último día de sesión siempre es complicado. Y en el trámite legislativo, los compañeros del Partido Nuevo Progresista (PNP), objetando algunos de los nominados y medidas entraron en un debate donde consumieron mucho tiempo. Al filo de las 11:00 de la noche, estaba no solamente Nino, había ocho, 10, 12 nombramientos pendientes que no se habían atendido por falta de tiempo y de trámite. Había un miembro de la Junta de Planificación que no había sometido los documentos, había un nombramiento de un juez para ascenso que tenía una querella y a última hora no pudimos atenderlos. Le dije al personal de Fortaleza, si la delegación del PNP sigue consumiendo turnos, no me da tiempo de ver los nombramientos, retíralos para que no se cuelguen. Y así lo hicieron”, expresó Dalmau.

El miércoles –día siguiente al fin de la sesión ordinaria– Pierluisi renominó a Correa como comisionado interino, así como a una decena de funcionarios adicionales que podrán continuar desempeñándose en sus cargos por tratarse de nombramientos en receso legislativo.

Dalmau señaló que no tiene ninguna objeción con que Correa continúe al frente del Nmead y sostuvo que el requisito de maestría que contiene la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública fue avalado por la Legislatura que, en ese entonces, controlaba el PNP. Según el presidente del Senado, su intención es presentar una nueva resolución para que el 9 de enero de 2023 –en el inicio de la próxima sesión– se autorice extender el interinato de Correa hasta junio de ese año.

El líder legislativo, asimismo, cuestionó por qué ningún senador penepé presentó la resolución en algún momento de la recién culminada sesión.

En junio de 2021, Dalmau y varios senadores novoprogresistas presentaron la Resolución Conjunta del Senado 140, que hubiera eximido al veterano rescatista de cumplir con los requisitos académicos que exige la Ley 20-2017, de forma que pudiera ser nombrado comisionado en propiedad. La medida fue descargada y aprobada en el Senado el 25 de junio de 2021, pero desde entonces la Cámara baja no ha actuado sobre ella.

Dalmau no fue preciso sobre si impulsaría enmiendas a la Ley 20-2017 para permitir sustituir el requisito de maestría con algún nivel de experiencia en el área de manejo de emergencias, pero indicó que “podría ser una posibilidad”. Voces opuestas a una enmienda de esa naturaleza han planteado que sentaría un mal precedente legislativo.

“En muchas universidades ya se está dando hasta doctorado en manejo de emergencias, o sea, hay una educación formal para esa plaza. Cuando se puso ese requisito hay quien dice que se puso para que Nino no pudiera aspirar, pero no hay educación en el mundo que sustituya la experiencia que tiene Nino”, afirmó Dalmau.

Correa ha fungido como comisionado interino desde el fin de la administración de Wanda Vázquez. A finales de 2020, se presentó un proyecto precisamente dirigido a enmendar los requisitos para ocupar el cargo, pero no fue aprobado en el Senado. En ese entonces, el exsenador Henry Neumann, quien presidía la Comisión de Seguridad Pública, indicó que “uno no puede estar legislando para una persona en particular”.