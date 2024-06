La Cámara de Representantes aprobó paquete de medidas legislativas para atender la crisis energética

“Muchas veces ha venido aquí LUMA a mentirnos. ¿Cuántas veces más vamos a permitir que vengan y se rían de nosotros? Es hora de que el gobierno actúe inmediatamente sobre un contrato que no sirve, sobre un contrato que no le sirve bien a los puertorriqueños y sobre un contrato que tiene a nuestros hermanos de las comunidades más pobres de Puerto Rico sufriendo todos los días”, agregó Rivera Madera, del Partido Popular Democrático (PPD).

“Llevamos 11 días sin servicio eléctrico, 11 días que no se le ha dado explicaciones concretas a nuestra gente... estamos sufriendo y no vemos acción del gobierno estatal. ¿Quienes están fiscalizando? Es momento de poner la acción en la palabra“, señaló Estrella Martínez , representante por el distrito 27 que incluye los pueblos de Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas.

“No podemos borrar la historia”

Durante el debate, el representante del Partido Nuevo Progresista , Víctor Parés , se expresó a favor de la aprobación de las resoluciones conjuntas 656 y 657, y del Proyecto de la Cámara 1993 . No obstante, antes de entrar en los méritos de las medidas, el legislador hizo un recorrido por la “historia” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual, dijo, “no se puede olvidar”.

Al asumir su turno, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana , Mariana Nogales , coincidió que, en efecto, no se puede borrar la historia de Puerto Rico “que tiene matices rojos y azules”. “Tenemos que hablar de toda la historia y tenemos que hablar de una historia anterior al desbarajuste y tenemos que reconocer que la AEE se creó para llevar energía a todos los rincones del país, porque las compañías privadas entendían que no era costo efectivo, así que la AEE cumplió un fin social súper importante” , puntualizó Nogales.

“La mejor métrica que hay es el sufrimiento de miles de personas en Puerto Rico que llegan a su casa y no tienen energía eléctrica por un día, por dos días, por tres días; que pierden la compra, que se les dañan los enseres eléctricos, que viven con el calor sofocante, que no pueden cocinarle ni a sus propios hijos... esas son las métricas que vive y sufre este país todos los días y que algunos, en lo que he llamado como un ‘alumbramiento legislativo’, se han dado cuenta que es la realidad”, expuso Márquez.