La directora interina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Nannete Martínez, rechazó este jueves que su antiguo jefe, Enrique Völckers Nin, controle -desde La Fortaleza- las funciones y proyectos ante la consideración del organismo que busca liderar en propiedad.

Sin embargo, a preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau, la funcionaria reconoció que Völckers Nin, quien está al frente de la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología, le da apoyo y se mantiene informado de lo que acontece en PRITS.

“Puedo decir que nos da apoyo recurrentemente con las reuniones que se llevan a cabo en Fortaleza y, como conoce los proceso de PRITS y lo mantengo siempre informado, pues tenemos una colaboración en la cual él nos ayuda a dar ese apoyo. Pero todas las evaluaciones que pasan por PRITS, las contrataciones, él no tiene participación en nada de eso”, respondió durante la vista pública para evaluar su nominación.

Tras no ser confirmado -en tres designaciones- por el pleno del Senado, el gobernador Pedro Pierluisi emitió una orden ejecutiva -en marzo del 2022- creando la Secretaría Auxiliar para ser liderada, específicamente por Völckers Nin. El organismo, adscrito a La Fortaleza, está a cargo “de supervisar la ejecución ágil de la política pública de innovación y tecnología del Gobierno”.

“Ninguna de las funciones de PRITS las puede ejecutar. En esa reunión con la secretaria de la Gobernación, (Noelia García) se definió claramente que él estaba allí para asesorar a la secretaria de la Gobernación, pero no iba a tocar, básicamente, las funciones de PRITS”, afirmó la nominada.

Martínez enfrentó las preguntas de los legisladores que se dieron cita para conocer, además, sus planes para el PRITS que enfrenta varios retos, siendo dos de los principales, la ampliación de los servicios ciudadanos por la vía digital y reforzar los sistemas de seguridad para evitar futuros ataques cibernéticos. “Por mi experiencia en PRITS, puedo decir que los retos que hemos enfrentado nunca han servido de excusa para no realizar las labores ministeriales de nuestra oficina. En todo caso, nos han dado el combustible para encontrar soluciones y la inspiración para innovar”, señaló.

Entre los logros de PRITS, Martínez destacó el desarrollo del VacuID, herramienta que se lanzó dentro de la aplicación móvil de CESCO Digital en agosto del 2021. La credencial de vacunación contra el COVID-19 se pudo añadir en tiempo récord, dijo. Sobre CESCO Digital, mecanismo que describió como “uno de los logros más representativos del estado de vanguardia”, dijo que se ha ampliado la oferta tecnológica que presenta esta aplicación al añadirle la funcionalidad de renovación de licencia y cambio de dirección.

Hoy día, la plataforma de CESCO Digital tiene sobre 2.3 millones de usuarios, se han renovado sobre 114,000 licencias de conducir y se han cobrado sobre un millón de multas, alcanzando un total aproximado de recaudos de $148 millones. Entre las próximas capacidades a incluirse dentro de CESCO Digital se encuentra la renovación digital de marbetes, la integración de los balances de Autoexpreso y la integración de las rutas de la AMA y el Tren Urbano.

“Como se podrá apreciar, los desarrollos de PRITS se enfocan puntualmente en esfuerzos que contienen un aspecto importante de centralización o de integración entre agencias gubernamentales, con el fin de facilitarle la vida a los ciudadanos”, sostuvo.

El presidente del Senado no precisó cuándo el pleno estaría atendiendo la designación, de recibir un informe positivo de la Comisión de Nombramientos. “Hasta tanto no se complemente todo el expediente para el informe no hay una decisión”, señaló Dalmau Santiago.