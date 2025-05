El licenciado Osvaldo Guzmán , ayudante especial del director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos , indicó que la dependencia ya cuenta con una estructura organizacional aprobada y, además, comenzó a recopilar y analizar datos “relevantes”. Agregó que, aunque no se ha concretado formalmente, el presupuesto para el año fiscal 2025 –que acaba el 30 de junio– incluyó una partida de $1.9 millones para iniciar los trabajos y el establecimiento operacional de dicha estructura.

Mientras, en fondos de emergencia, al Departamento de Educación se le ha asignado $4,527 millones. De esos, quedan disponibles $299.5 millones. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), los fonos federales ascienden a $302 millones. De esos, el 56% o $169 millones no han sido obligados. “Hay fondos demás y el riesgo de perderlos o de ya haber perdido alguno está inminente y nadie levanta la mano” , alertó Dalmau Santiago.

“La Asamblea Legislativa lo que quiere es que el gobierno de Puerto Rico, del partido que sea, no quede mal ante el gobierno federal. Cuando voy a Washington a solicitar fondos, me dicen: ‘es que ustedes tienen y no los usan’. Hacemos el ridículo”, añadió.