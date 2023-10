El Senado aprobó el lunes una medida legislativa que autorizaría a los 44 municipios costeros -en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)- a diseñar y construir rampas, muelles y varaderos, ante el retraso en la reparación de este tipo estructuras luego de resultar severamente afectadas por el huracán María.

“Este Proyecto de Senado 799 es resultado de una investigación y de la lucha de nuestros pescadores en la región este, de nuestros pescadores que, al sol de hoy, todavía están esperando por esa construcción de rampas”, señaló autora de la medida, la senadora por el distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.

No obstante, para proceder con el diseño y construcción de la estructura, la administración deberá procurar la autorización de la Legislatura Municipal y celebrar vistas públicas que aseguren la participación de la comunidad y las organizaciones pesqueras, explicó la legisladora.

“De esta manera, se asegurará que las comunidades pesqueras se incorporen a los procesos democráticos a nivel municipal para que sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que les afectan”, señaló.

PUBLICIDAD

Como parte del proceso legislativo, se acogieron enmiendas de la Asociación de Alcaldes dirigidas a evitar que la facultad concedida a los municipios no sea vetada por alguna agencia estatal, sino que los trabajos sean coordinados y bajo las recomendaciones de la entidad pública concernida.

La medida recibió 26 votos a favor y dos en contra por parte del senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, y de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

Buscan ampliar dieta de lesionados

Durante la sesión legislativa, la Cámara Alta también dio su aval al Proyecto del Senado 1259 para ampliar el monto de la dieta transitoria que reciben los lesionados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“Dentro del Corporación, se han reclutado médicos a $10,000 y $12,000 (mensuales), asistentes de médicos sin la licencia a cerca de $6,500 (mensuales) y… hay que hacerle justicia también al pago de dieta que reciben los lesionados”, señaló el senador Ramón Ruiz Nieves, al recordar que los beneficios que reciben los obreros lesionados han permanecido inalterados desde 2004.

“Esta situación ha provocado que la compensación del obrero no es proporcional al momento económico que se vive. Por lo cual, muchos obreros optan por no acogerse a dichos beneficios, ya que no son suficientes para el sustento de su familia”, alerta la medida en su exposición de motivos.

La pieza amplía el período de paga de compensación por dieta de 312 a 364 semanas. De igual manera, el máximo semanal de $100 se eleva a $200. Mientras, la dieta mínima a cobrar, de acuerdo con el salario devengado, aumenta de $30 a $60 semanales.

PUBLICIDAD

“El obrero o empleado tendrá derecho a compensación desde el día que se presente al médico para recibir tratamiento”, lee la pieza legislativa.

El proyecto de ley -aprobado de manera unánime- pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.