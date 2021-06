Con el propósito de tener una radiografía completa de la industria del cáñamo en Puerto Rico, el representante Víctor Parés Otero radicó una resolución para que la Cámara de Representantes realice una investigación sobre el desarrollo de esta industria.

También busca conocer el funcionamiento de la Oficina para el Licenciamiento e Inspección del Cáñamo de Puerto Rico (OLIC) y la implementación del programa doméstico de producción del cáñamo por parte de dicha oficina adscrita al Departamento de Agricultura.

“Puerto Rico se sitúa como un lugar idóneo para el cultivo del cáñamo, por lo que es indispensable crear las condiciones necesarias para asegurar el crecimiento de esta industria en la isla. En particular, resulta necesario contar con una infraestructura de primer orden que nos permita expandir la manufactura y exportación de este textil. De igual forma, tener un marco legal que garantice una expedición eficiente de los permisos necesarios para el cultivo del producto”, dijo representante por el Distrito 4 de San Juan.

La Resolución de la Cámara 414 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía a realizar la pesquisa, además de recopilar datos sobre proyecciones de generación de ingreso bruto agrícola directamente vinculados al cultivo de cáñamo

El 1 de julio de 2019, el Departamento de Agricultura emitió la Orden Administrativa OA-20 19- 16, que ordena a la OLIGC establecer el marco legal para la implementación y la fiscalización de las licencias otorgadas a proyectos pilotos de investigación del cáñamo.

Posteriormente, el entonces secretario de Agricultura firmó las guías tituladas “Licencias para Proyectos Piloto de Investigación del Cáñamo” (LPPIC), las cuales describen la creación, implementación y fiscalización del programa experimental del cáñamo en Puerto Rico.

Para el 31 de marzo de 2020, el Departamento de Agricultura, a través de la OLIC, había expedido 65 Licencias de Cultivo y 13 Licencias de Manufactura bajo los Proyectos Piloto de Investigación del Cáñamo.

El 31 de octubre de 2019, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés), a través de la oficina de Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS, en inglés), emitió el reglamento final interino para establecer un programa doméstico para la producción del cáñamo titulado: “Interim final rule with request for comments for the Establishment of a Domestic Hemp Production Program”.

Dicho reglamento incluye los requisitos para que los estados y territorios establezcan un plan estatal aprobado por USDA-AMS que gobierne la industria del cáñamo en cada jurisdicción, además de los requisitos de muestreo, pruebas de laboratorios, disposición de plantas, entre otros.

Al día de hoy, se pueden elaborar más de 40,000 productos derivados de esta planta tales como: ropa, comida, muebles, aceites nutritivos, jabón, champú, sacos aislantes, pinturas, barnices, combustibles, lubricantes, geotextiles contra erosión, papel, cuerdas de gran resistencia, piezas de autos, material para construcción de viviendas y bioplásticos, entre otros.

Asimismo, las semillas del cáñamo tienen aplicaciones médicas y cosméticas debido a que contienen ácidos Omega 3 y Omega 6 en proporciones óptimas, por lo cual se consideran uno de los alimentos vegetales con mayor valor de proteínas y ácidos.