El Senado tendrá pronto en sus manos un proyecto de ley dirigido a prohibir que en la isla se realicen abortos a partir del momento en que el feto pudiese sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer, excepto en situaciones en la que la vida de la persona gestante esté en riesgo.

El estado de Derecho vigente, establecido mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, permite que los estados y territorios regulen la terminación de embarazos a partir de lo que se conoce como la viabilidad, destacó la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Actualmente, la viabilidad se establece en torno a las 24 semanas de gestación, lo que equivale a seis meses de embarazo.

“El mismo Tribunal Supremo establece que luego de la viabilidad, luego que ya el concebido está lo suficientemente desarrollado, que podría sobrevivir fuera del vientre de la madre, se reconoce que los estados y los territorios tienen un interés importante no solo para regular el aborto, sino para prohibirlo”, sostuvo Rodríguez Veve, en referencia a las decisiones judiciales en los casos Roe v. Wade de 1973 y Planned Parenthood v. Casey de 1992.

El anuncio surge el mismo día que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró una vista argumentativa en torno a la constitucionalidad de una ley del estado de Misisipi que prohibiría los abortos a partir de la semana número 15 de gestación. El gobierno estatal de Misisipi, como parte de sus argumentos, solicita que se revierta la decisión de Roe v. Wade, que reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

El proyecto de ley, que aún no ha sido presentado, tendría como autores a Rodríguez Veve; al presidente senatorial José Luis Dalmau Santiago, Albert Torres Berríos, Rubén Soto Rivera y Ramón Ruiz Nieves, del Partido Popular Democrático (PPD); y Keren Riquelme y Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP)

La medida no contiene excepciones que permitirían la terminación del aborto cuando se detecten anomalías fetales letales, reconoció la senadora del Proyecto Dignidad.

“En Puerto Rico, este proyecto dispone, como lo hace el resto de los estados que tienen legislación similar, se entiende (que la viabilidad es) a partir de la semana 22″, apuntó, aunque dejó la puerta abierta a que eso cambie “según la tecnología disponible” pues destacó que el año pasado en el estado de Alabama nació un bebé a las 21 semanas de gestación y sobrevivió.

Rodríguez Veve argumentó que la pieza legislativa protege los derechos de los niños por nacer. Sostuvo que, durante las vistas públicas en torno a un proyecto de ley para restringir el aborto en menores de 18 años y regular las clínicas de terminación de embarazo, se detalló la cantidad de abortos que se hacen en la isla entre las 23 y 24 semanas de gestación, lo que es legal.

“En estas etapas avanzadas del embarazo el procedimiento de aborto generalmente se realiza a través de métodos inhumanos”, expresó la senadora.

Estadísticas del Departamento de Salud establecen que los abortos en las clínicas de terminación de embarazos en Puerto Rico se realizan siguiendo métodos aceptados, como el uso de medicamentos recetados o métodos quirúrgicos, como dilatación y succión. Salud corrigió el 12 de noviembre sus estadísticas para reflejar que las clínicas de abortos en la isla no utilizan inyecciones de solución salina para terminar un embarazo, un dato que erróneamente se incluyó en información presentada ante el Senado, según el informe actualizado en poder de este diario.

Rodríguez Veve indicó que no existen estadísticas oficiales sobre los abortos que se realizan en la isla durante el tercer trimestre de embarazo, los cuales se hacen en hospitales, no en clínicas de terminación de embarazos. Profesionales de la salud han explicado que estos abortos se realizan cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el feto presenta condiciones que no son compatibles con la vida.

“Como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entendemos necesario e importante garantizar que en todo proceso de terminación de embarazo que se lleve a cabo en Puerto Rico en una etapa gestacional de viabilidad, se empleen las mejores prácticas de la medicina para preservar la vida de la mujer y del concebido”, indicó, por su parte, Dalmau Santiago en declaraciones escritas.