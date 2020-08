El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, confirmó hoy al mediodía que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) recogieron en el cuerpo legislativo documentos sobre las investigaciones que se realizan en torno a sus correligionarios Nelson del Valle Colón y María Milagros Charbonier.

Según ha trascendido, las autoridades federales investigan un presunto esquema de empleados fantasma en la oficina de Charbonier. En el caso de Del Valle, los detalles han sido escasos y el legislador, que enfrenta este viernes una primaria en el distrito 12 de Toa Alta y parte de Bayamón, también ha sido parco sobre el asunto.

Méndez, quien rechazó categóricamente que la visita de los federales se tratara de un allanamiento a la Cámara, indicó que los documentos entregados hoy por la secretaria de la Cámara, Elizabeth Stuart, a los agentes federales fueron solicitados hace dos semanas y la fecha límite para entregarlos era hoy.

El administrador de la Cámara, Moisés Cortés, tuvo a su cargo la organización de la documentación que fue entregada.

“La Cámara de Representantes está cooperando con varias investigaciones estatales y federales y se me había hecho un requerimiento de información de unas oficinas en específico”, dijo Méndez a la prensa.

El presidente legislativo inicialmente fue parco cuando se le preguntó sobre qué legisladores se había solicitado la información hoy, pero luego confirmó que se trata exclusivamente de Del Valle y Charbonier, aunque también reconoció que en el pasado se le ha solicitado información de otros legisladores,

“Toda la información requerida fue entregada”, dijo.

El representante Nelson Del Valle está bajo la lupa de las autoridades federales. (Ramon Tonito Zayas)

¿”Se puede decir que son de Nelson del Valle y María Milagros Charbonier?”, se le preguntó nuevamente.

“Se puede decir. Como también dije que se han hecho requerimientos de otros legisladores”, contestó Méndez. “Está todo relacionado a la investigación”, agregó.

Méndez insistió en que estas investigaciones no deben echar sombras sobre su gestión como presidente de la Cámara.

“Yo no superviso cada oficina de legisladores. No estoy en sus oficinas, no estoy en sus oficinas de distrito”, dijo al insistir que cada oficina de legislador tiene su administrador y que lo que ocurre en cada oficina es responsabilidad del funcionario electo.

De otra parte, Méndez dijo que se analiza “día a día” si habrá o no cambios en el liderato de la Cámara a raíz de la entrega de estos documentos. Charbonier todavía dirige la Comisión de lo Jurídico, y Del Valle, la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio.

Que el pueblo juzgue

Tanto Del Valle como Charbonier participan en las primarias del domingo. Charbonier ha sido mucho más cándida cuando se le ha preguntado sobre la pesquisa federal, pero Del Valle ha guardado silencio. Mientras, los electores novoprogresistas tendrán que decidir el domingo si votan por dos representantes con sombras sobre sus figuras.

“El pueblo es soberano. El pueblo es sabio, el pueblo sabe distinguir entre una cosa y otra cosa. El pueblo es el mejor juez”, respondió Méndez, quien declinó indicar si le solicitaría a Del Valle que sea más transparente.