El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel A. Pizá, reconoció hoy que necesita de herramientas adicionales para fiscalizar más efectivamente a los operadores privados, incluyendo a la compañía Aerostar Airport Holdings, administrador del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, que ha estado bajo el escrutinio público ante señalamientos de abandono y deterioro de ciertas áreas de la estructura.

No obstante, Pizá alegó que el aeropuerto, primera imagen que reciben los turistas que arriban al país, en términos de infraestructura y volumen de pasajeros, “está en su mejor momento”. “Todo regulador siempre está abierto y deseoso de siempre tener herramientas de trabajo para fiscalizar, así que yo creo que es un diálogo que siempre es importante tener”, afirmó Pizá, concluida una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado, presidida por Javier Aponte Dalmau, que investiga el cumplimiento del contrato.

En mayo trascendieron imágenes de un pasillo en un aparente estado de abandono, pero realmente el área -el conector entre los terminales C y D- estaba bajo remodelación. El espacio dijo se inaugura ahora en agosto. También hubo señalamientos sobre el mantenimiento de los baños, por lo que el operador procedió a contratar una nueva compañía.

“Por parte de la Autoridad de los Puertos y, te aseguro, que, por parte del gobierno de Puerto Rico, cualquier regulador o cualquier herramienta adicional que uno tenga para velar por el mejor servicio en Puerto Rico siempre, obviamente, vamos a estar dispuestos a decir que sí”, señaló.

“No es que queremos que el gobierno se meta en todo, pero hay áreas para mejorar”, agregó Pizá al sostener que desde el 2013 se han invertido sobre $250 millones en el aeropuerto.

Aponte Dalmau señaló que una de las posibilidades sería la otorgación de multas al operador para evitar incumplimientos. “Yo lo que quiero es darle a usted las herramientas que necesita porque tiene que reconocer que no tiene las herramientas para fiscalizarlos a ellos de manera que les duela. Y, ¿dónde es que en estos procesos administrativos las cosas duelen? Cuando hay capacidad de multar, cuando pones en riesgo licencias, cuando pones en riesgo la ejecución de un contrato”, señaló Aponte Dalmau.

“Son mucha la gente que tiene que tomar un vuelo de noche tarde o llegan de madrugada y no hay ni tan siquiera un sitio donde tomarse un café”, puntualizó.

A pesar de que no es una exigencia incluida en el contrato de arrendamiento con Aerostar Holdings, suscrito en el 2012 por un término de 40 años, Pizá explicó que realizan monitoreos de cumplimiento mensuales. Una entidad privada, agregó, visita el aeropuerto, al menos, siete veces al mes. Mientras, él se reúne cada mes con representantes de operador.

“Aerostar recibe copia de estos informes y atiende y/o corrige las deficiencias señaladas, como, por ejemplo, haber recurrido a contratar compañías adicionales de limpieza para atender el alto volumen de pasajeros que transitan por el Luis Muñoz Marín a diario”, expresó Pizá al sostener que se trata de un documento importante de trabajo.

Aponte Dalmau, sin embargo, sostiene que los monitoreos no son suficientes. “Si no es porque la Asamblea Legislativa tiene que intervenir en estos procesos…todos estos contratos a veces se nos van manga por hombro, porque, en este caso, usted tiene una auditoría mensual, pero la gran mayoría de los demás no tienen nada”, sentenció el senador del Partido Popular Democrático (PPD), quien adelantó su intención de celebrar una vista ocular en el aeropuerto.

“Usted admite aquí que no tiene todas las herramientas para fiscalizar esto de manera muchísimo más efectiva”, subrayó Aponte Dalmau.