Radican medida para prohibir la venta de vaporizadores a menores de 21 años

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago radicaron un proyecto de ley que busca prohibir la venta de vaporizadores a menores de 21 años.

A diferencia de la legislación vigente, que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años, la medida busca extender la restricción a los vaporizadores, dispositivos de mayor tamaño y potencia que actualmente no están expresamente regulados por ley.

El Proyecto de la Cámara 1070 también propone prohibir la venta de sustancias líquidas o cartuchos con sabores o aromas distintos a la nicotina para el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, así como de productos que contengan tocoferol, un compuesto que ha sido vinculado a lesiones pulmonares severas.

La medida también prohibiría la venta en línea de vaporizadores y de sus líquidos o cartuchos a ese sector de la población.

Además, faculta al Departamento de Salud a establecer la reglamentación necesaria para su implementación. La agencia podría imponer multas que oscilan entre $1,000 y $5,000, así como confiscar y disponer de los productos que se vendan en violación a la ley.

Según la exposición de motivos del proyecto, aunque el consumo de cigarrillos tradicionales ha disminuido en la isla en los pasados años, el uso de dispositivos de “vapeo” ha aumentado, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

“En los Estados Unidos se catalogó el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores como una epidemia, convirtiendo a una nueva generación de adolescentes en adictos. Sobre todo, reconociendo que, al considerar el abandono de su uso, se sufren los mismos síntomas típicos de la abstinencia. Además, su uso se asocia con la enfermedad conocida como ‘pulmones popcorn’, en los que se sufre una bronquiolitis obliterante, condición que daña las vías respiratorias más pequeñas. Por eso es necesario prohibir su uso entre nuestros menores”, sostuvo en declaraciones escritas el presidente de la Cámara baja.

Datos del Departamento de Salud reflejan que, entre 2020 y 2022, el 17.5% de los estudiantes de escuela intermedia y superior en Puerto Rico reportaron haber utilizado dispositivos de vapeo, lo que representa más de 32,000 adolescentes.

Los representantes expusieron que múltiples estados de los Estados Unidos han prohibido la venta de productos de tabaco saborizados, entre ellos, Nueva Jersey, Nueva York, California, Massachusetts y Rhode Island.

“En Puerto Rico existe la ‘Ley para Prohibir la Venta de Cigarrillos Electrónicos o ‘e-cigarette’ a Menores de 21 Años de Edad’, sin embargo, los tiempos han evolucionado y han surgido nuevos dispositivos para producir aerosol inhalable, los cuales son conocidos como vaporizadores (...) Los líquidos utilizados contienen distintos grados de concentración de nicotina y otras sustancias tales como propilenglicol y glicerina. Además, suelen estar mezclados con otros compuestos químicos y hasta aromas para convertirlos en más atractivos”, explicó por su parte Santiago.

“Recientemente, el CDC ha resaltado que, la nicotina, la cual está presente en los dispositivos de ‘vapeo’ y en cantidades variadas según la marca, puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes y adultos jóvenes, ya que el cerebro se encuentra en desarrollo hasta los veinticinco (25) años. Los perjuicios que se causan al cerebro por el consumo de nicotina incluyen aquellas áreas que controlan la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los impulsos”, agregó el legislador.

El proyecto aclara que las disposiciones no aplicarían a los productos de nicotina que cuenten con aprobación previa del Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).