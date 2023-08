El representante José “Cheíto” Rivera Madera, tras sostener que no cometió ningún acto en violación a la ley, se expresó hoy, jueves, confiado en que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) no acogerá la recomendación del Departamento de Justicia de investigarlo por, supuestamente, obstruir trabajos relacionados con la instalación de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios, en Guayanilla.

“Vamos a seguir el proceso, ver en qué desemboca, si en efecto el Panel del Fiscal Especial Independiente acoge la recomendación del Departamento de Justicia y, finalmente, ver qué pasa con la investigación, si va a haber una acusación”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), quien afirmó que la investigación preliminar de la División de Integridad Pública de Justicia no cumple con los elementos mínimos para que la Opfei acepte la recomendación.

Rivera Madera fue arrestado el pasado 10 de mayo por, según las autoridades, violar el artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito la obstrucción o la paralización de obras públicas.

La Policía alegó que el representante traspasó un área acordonada e ingresó a un lugar donde se realizaban trabajos de construcción. Al respecto, señaló que “yo nunca ingresé a un terreno privado. A mí, me arrestaron en la carretera 335 en el barrio Indios de Guayanilla. Nunca hubo un perímetro o un acordonamiento” y agregó que los videos publicados en redes sociales así lo evidencian.

Recordó que, al llegar al lugar -entre 3:00 a.m. y 4:00 a.m.-, exigió copia del “permiso” que autoriza al operador privado a realizar labores en ese horario porque, de lo contrario, estaba en violación al Reglamento 8019 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el control de la contaminación por ruidos. “Nunca pudieron mostrarnos el permiso y, en ese momento, les dije que los trabajos no debían continuar”, expuso.

El Reglamento 8019, entre otras cosas, prohíbe la operación de equipo para la construcción entre las 10:00 p.m. y las 6:59 a.m., excepto para realizar obras en casos de emergencias. “(El desarrollador) podrá tener los permisos de construcción, (pero) lo que no tenía era un endoso de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para operar a esa hora. La Policía estaba allí protegiendo a los que estaban violando la ley y, encima de eso, cuando yo voy a hacer que se cumpla la ley, me arrestan. Eso fue lo que sucedió ese día”, puntualizó el legislador.

Sostuvo que, en lugar de ir tras su figura, Justicia debe investigar por qué la Policía le prestó vigilancia a una empresa que no contaba con los permisos para operar en horas de la madrugada y cómo se llegó a la determinación de protegerla por encima de los residentes del barrio Indios.

Agregó que las autoridades nunca lo entrevistaron para conocer su versión de los hechos ni tampoco a los vecinos de la comunidad. “Simplemente, fue un policía que dijo esta barbaridad”, alegó.

Ayer, miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, catalogó de “irregular” y “contrario a ley” el proceso investigativo contra Rivera Madera, y anticipó que no referirían al legislador a la Comisión de Ética de dicho cuerpo legislativo.

Por otra parte, la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste mantiene abierta una investigación por la instalación de la antena.

“Por años, comunidades como estas han sufrido el atropello de proponentes privados con padrinos en el gobierno que los protegen. Los procesos que tienen que enfrentar son tan tediosos, caros y burocráticos que no pueden hacer nada para defenderse y terminan siendo sometidos a cualquier abuso”, argumentó Rivera Madera. “Es importante que el desarrollo del país no sea a cuenta de abusar de comunidades pobres o de nuestros recursos naturales”, subrayó.

“Las instituciones, hoy más que nunca, necesitan recobrar la confianza del país, confianza que se ha ido perdiendo por decisiones y acciones arbitrarias, como la que hace hoy el Departamento de Justicia con este legislador”, manifestó.