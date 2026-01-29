Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rumbo a La Fortaleza proyecto que tipifica como asesinato la muerte del “concebido” no nacido

El Senado concurrió este jueves con las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes al proyecto 923

29 de enero de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La medida que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido va rumbo a La Fortaleza, para la consideración de la gobernadora Jenniffer González, luego que el Senado concurrió este jueves con las enmiendas incluidas a la legislación por la Cámara de Representantes.

RELACIONADAS

El Proyecto del Senado 923 –una medida de administración que la gobernadora contempló retirar– recibió 21 votos a favor y cinco en contra.

La legislación recibió el rechazo de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por Adrián González y María de Lourdes Santiago; y los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) José “Josian” Santiago y Luis Javier Hernández. De la misma forma actuó el senador independiente, Eliezer Molina.

Según la exposición de motivos del PS 923, la inclusión de la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal –que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”– es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales” promulgadas recientemente.

Durante su discusión en la Cámara de Representantes, se le incluyó una enmienda para disponer o aclarar que, para propósitos de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), el concepto “ser humano” incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

Estos incisos fueron los que se le incluyeron al Código Penal a través de la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, y se provoca la muerte también del concebido en cualquier etapa de gestación, lo que implicaría un doble asesinato.

Junto a la Ley 166, fue aprobada el año pasado la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

Tras presentar el PS 923 a principios de esta sesión, la gobernadora dijo que solicitaría su retiro por entenderlo innecesario, ya que lo contemplado en la legislación estaba incluido en la Ley 166-2025. Horas después, sin embargo, desistió y manifestó que dejaría que siguiera el trámite legislativo.

Organizaciones civiles y expertas en derechos reproductivos de la mujer han advertido que la intención al ratificar el proyecto es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas embarazadas. Han sostenido, además, que la medida “abre la puerta a la criminalización del aborto, crea incertidumbre legal para profesionales de la salud, y pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía” de las personas gestantes.

Tags
Senado de Puerto RicoJenniffer GonzálezAbortoCámara de Representantes
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: