Los casos de maltrato de menores reportados al Departamento de la Familia se han disparado entre abril y junio y así lo reportó la agencia esta mañana en una vista pública conjunta de las comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y de Asuntos de Vida y Familia.

Según expuso la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, entre enero y el 6 de abril se habían recibido 3,727 referidos, un incremento de 658 casos al comparar con el mismo periodo en el 2020. Sin embargo, en la medida en que se han liberalizado restricciones a causa de la pandemia, en dos meses y hasta junio se habían reportado unos 2,500 casos adicionales para una cifra global de 6,221 referidos de maltrato en el año, de los cuales 624 han sido confirmados.

“Sobre estas cifras podríamos hacer la observación obvia del aumento en referidos y concluir sin mayor análisis que el maltrato a menores ha aumentado. Sin embargo, el ejercicio responsable es en reconocer que los números de referidos del año pasado pueden no representar un reflejo real de las situaciones de maltrato en la Isla”, reclamó González Magaz en una ponencia presentada ante el Senado.

En otras palabras, González Magaz alegó que la cifra del 2020 no reflejó correctamente el escenario de maltrato en Puerto Rico.

El patrón en el número de casos reflejaba una merma a partir del 2017, cuando se recibieron 16,947 referidos y se fundamentaron 2,752 casos, mientras que en el 2020 se recibieron 10,874 referidos y se fundamentaron 1,810 casos. Sin embargo, con los números de este año todo apunta a que el 2021 superaría el 2020 por unos 2,000 casos referidos, aunque el número de casos confirmados podría quedarse por debajo de la cifra del 2020.

Durante el periodo en que se reflejó una merma en casos, del 2017 al 2020, el país sufrió una considerable merma en su población. Gran parte del 2020 estuvo impactado por la pandemia, que mantuvo a los menores lejos de las escuelas, que son típicamente los escenarios en que con más facilidad se identifican casos de maltrato.

El Departamento de la Familia sí indicó que diariamente se reciben entre 30 a 40 referidos por maltrato.

La propia González Magaz reconoció la audiencia pública, dirigida por las senadoras Rosamar Trujillo Plumey y Joanne Rodríguez Veve, que la cifra de casos referidos podría no ser un reflejo del verdadero escenario del maltrato en la isla.

De hecho, en una ponencia del 8 de junio, el Departamento de la Familia reportó un alza de 21.4% en los referidos de maltrato. Sin embargo, hoy González Magaz se refirió al descenso en casos recibidos y fundamentados.

“[Con el Departamento de la Familia] hablamos de estadísticas, pero no había números concretos, ni afines; ni a nivel federal ni tampoco con el Instituto de Estadísticas… Para mi los números son sumamente importantes porque de ahí es que trazamos (política pública). No hay un perfil del menor desde el 2013, que se saca de esa información… Sin números no sabemos dónde estamos parados, ni hacia donde nos dirigimos”, dijo en un aparte con los medios la senadora Trujillo Plumey.

La senadora Joanne Rodríguez Veve hizo constar en la vista pública que el Instituto de Estadísticas cuenta con un informe sobre el maltrato infantil en Puerto Rico del periodo 2012-2013, el cual fue publicado en 2015, y que luego de esa publicación el Departamento de la Familia no le ha provisto datos específicos para actualizar dicho informe y que tampoco la Administración de ADFAN tiene esa data actualizada en sus páginas electrónicas.

Ante ese argumento, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena mencionó que tanto el Instituto como el Departamento llegaron a unos acuerdos y le estarán proveyendo información de los últimos tres meses.

“En este manejo sobre el tema de maltrato a menores hay un asunto indispensable para poder ser efectivos, y es el paso de la prevención… Me gustaría ver que se transmita una política pública por parte del Departamento dirigida con mas ímpetu a lo que es la prevención”, añadió la senadora Rodríguez Veve al Departamento de la Familia.

Por su parte, la senadora Migdalia González Arroyo, autora de la medida de investigación, presentó datos federales sobre estadísticas de maltrato infantil en Puerto Rico y tampoco coincidieron con los datos presentados por el Departamento de la Familia.

“No hay uniformidad en los números… Entendemos que no hay uniformidad y se lo expresamos porque debemos saber dónde es que estamos parados…”, sentenció la senadora Trujillo Plumey.