La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón , incumplió este miércoles con una segunda citación del Senado para que compareciera durante la tarde, so pena de desacato, ante las comisiones de Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico, que investigan las circunstancias que rodearon la liberación del convicto Hermes Ávila Vázquez .

“La citación se entregó a las 11:53 a.m. y, además, se hizo la misma diligencia por correo electrónico” , señaló el presidente de la Comisión senatorial de Salud Mental y Adicción, el senador independiente, José Vargas Vidot . La citación, precisó, fue recibida y firmada por una ayudante ejecutiva de la secretaria.

En cambio, el secretario de Salud, Carlos Mellado, quien también había sido citado so pena de desacato, compareció en la segunda convocatoria. Ambas citaciones surgieron luego que los funcionarios no asistieran más temprano a la audiencia pública, convocada para hoy a las 9:30 a.m.