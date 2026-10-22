Senado aprueba medida para reducir multas de AutoExpreso de $15 a $10

A solo días de que se reactivara la imposición de cargos cada vez que un conductor pasa por un peaje sin balance en su cuenta, el Senado aprobó este jueves, a viva voz, reducir las multas de AutoExpreso de $15 a $10 por infracción.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1352, que pasará nuevamente a la Cámara de Representantes, integra enmiendas para que la notificación de la multa, en caso de que la deuda no sea subsanada en cinco días, también pueda realizarse mediante la aplicación Cesco Digital.

“Aunque es necesario promover el cumplimiento con el pago de los peajes y mantener mecanismos adecuados para su cobro, la acumulación de multas de $15 por cada infracción puede convertirse rápidamente en una carga económica considerable para los ciudadanos, particularmente cuando ocurren varias transacciones antes de que el titular advierta que su cuenta carece de balance suficiente”, lee el proyecto, de la autoría del representante José “Cheíto” Hernández, que no tuvo debate en el Senado.

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Inicialmente, la pieza contemplaba que las multas se redujeran de $15 a $5. No obstante, varias dependencias públicas, incluida la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), levantaron bandera sobre la merma en recaudos que representaría. El presupuesto corriente de la ACT incluye una proyección de ingresos de $29.6 millones por concepto de multas de AutoExpreso.

“La OPAL (Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) me certifica que pueden recaudar $40.7 millones. Por lo tanto, eso excede a los recaudos que ellos estarían esperando, y por eso hicimos el informe positivo”, había dicho el lunes el senador Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la Comisión de Transportación del Senado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

¡Atención, conductores! Estos son los nuevos cambios en AutoExpreso ¿Cuánto tiempo tienes para recargar tu cuenta y pagar la deuda antes de que se convierta en una infracción? Aquí te explico.

El estimado de la OPAL se basa en que, al día de hoy, las transacciones de peaje que se realizan sin balance en la cuenta de AutoExpreso ascienden a un 38% aproximadamente, según el informe positivo que rindió la comisión senatorial.

“A tenor con el análisis fiscal preparado por la OPAL, estimamos que, al fijar la multa administrativa en $10, en lugar de los $5, según radicada la medida originalmente, quedan atendidas las preocupaciones fiscales de la ACT y la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ), toda vez que dicha cuantía generaría, de todas maneras, un superávit de aproximadamente $11.1 millones frente al presupuesto certificado de la ACT para el año fiscal 2027”, subraya el documento, aprobado por todos los miembros de la Comisión de Transportación.

A más de cuatro años, el sistema de multas en los peajes reanudó este pasado lunes. La medida legislativa no altera el tiempo de notificación de la infracción en 24 horas ni el período de gracia de 120 horas para subsanar la deuda antes de que se convierta en una multa final.