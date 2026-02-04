Opinión
Senado busca estrategias para darle continuidad al plan de mitigación al cambio climático ante inacción cameral

Una opción sería enmendar la Ley 33-2019 para disponer la aplicación del documento por etapas

4 de febrero de 2026 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La senadora Marissa Jiménez Santoni se reunió, más temprano esta semana, con los miembros que permanecen en el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para discutir la continuidad de los trabajos. (Suministrada)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Ante el limbo legislativo en que se encuentra el informe del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez Santoni, indicó este miércoles que no descarta la posibilidad de enmendar la ley que dio paso a la redacción del voluminoso documento, a fin de evitar que el trabajo realizado se pierda.

Este paso, explicó, sería necesario en caso de que la Cámara de Representantes decida no llevar el Plan ante la consideración del pleno.

“Hablamos de ver la posibilidad de algún tipo de enmienda a la Ley 33-2019 para que el plan no se descarte por completo, sino que se haga por etapa, como se había discutido antes de entregar el informe final”, dijo Jiménez Santoni.

Desde diciembre, tras culminar la segunda sesión ordinaria del cuatrienio, el trámite de evaluación del Plan ha estado rodeado de versiones encontradas, manteniendo al país desprovisto de una política pública certera para responder a problemáticas como la erosión costera, que, en estos días, se ha hecho más latente debido a las incesantes lluvias y marejadas reportadas.

La pasada Asamblea Legislativa –entonces dominada por el Partido Popular Democrático– no actuó sobre el documento. Este cuatrienio –bajo control del Partido Nuevo Progresista–, el Senado aprobó, durante el cierre de sesión el 18 de noviembre, el informe acogiendo parte de las recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, creado por la Ley 33. El pleno de la Cámara, sin embargo, no lo atendió.

Pese a la inacción de la Cámara, según la interpretación del Senado a la Ley 33, el Plan estaba listo para ser considerado por la gobernadora Jenniffer González.

En la playa de Buyé, en Cabo Rojo, donde se pueden observar construcciones que están prácticamente en el borde de la playa.El alza en el mar ha provocado que, en algunos segmentos de la costa, el agua choque con los balcones de las casas como esta en la playa Buyé, en Cabo Rojo.Desde el pasado 2 de enero, la Legislatura tiene ante su consideración el Proyecto del Senado 32, que crearía la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico o Ley de Costas.
1 / 18 | ¿Perdemos nuestras playas? Imágenes de cómo el mar toca la puerta de muchas construcciones. En la playa de Buyé, en Cabo Rojo, donde se pueden observar construcciones que están prácticamente en el borde de la playa. - Teresa Canino Rivera

El Artículo 16 de la Ley 33 –que ordenó elaborar una estrategia para enfrentar el cambio climático– dispone que, “si al finalizar la sesión ordinaria para su consideración, la Asamblea Legislativa no ha actuado en cuanto al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, se entenderá que el Plan fue aprobado y será remitido al gobernador de Puerto Rico para su firma o veto”.

La interpretación del Ejecutivo y la Cámara, sin embargo, es que el informe, para ser evaluado por la gobernadora, requiere del aval de dicho cuerpo legislativo.

“Es importante, y lo he dejado saber antes, que esto es una guía que nos va diciendo cuáles son los pasos a seguir y que hay muchos de estos temas que ya se están atendiendo. Creo que no se han dado a la tarea de leerlo”, subrayó Jiménez Santoni, también presidenta de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ha dicho que no atenderá el informe hasta tanto medie una proyección de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Luego de obtener dicha proyección, consultarían la viabilidad del Plan con la Junta de Supervisión Fiscal.

“Es una pena que todavía no se haya atendido, pero la Comisión (Conjunta) sigue en la mejor disposición y, si es necesario hacer alguna enmienda para que no se pierda el trabajo por completo, sino que se pueda tomar por partes este plan, lo vamos a hacer. Estamos hablando del trabajo de muchas personas”, reiteró Jiménez Santoni.

La senadora penepé se reunió, más temprano esta semana, con los tres miembros que permanecen en el Comité: el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, el ecólogo e ingeniero Carl Soderberg y la meteoróloga Ada Monzón. Jiménez Santoni reconoció que, entre el grupo, hay preocupación sobre el futuro del Plan.

Otra preocupación, dijo, es la falta de fondos para darle continuidad a los trabajos del Comité. La gobernadora vetó el Proyecto del Senado 78, que le asignaba al grupo, para el próximo año fiscal, una partida de $500,000 para su operación.

“A petición del Comité, voy a hacer una notificación a la Cámara para dejarle saber que ellos están en la mejor disposición de reunirse y seguir trabajando. El Plan está hecho y yo, que he estado trabajando el tema por casi un año, puedo decir que es un buen trabajo y no podemos dejar que se pierda”, anotó Jiménez Santoni.

iconReferencias
Ley 33-2019
Por: Gobierno de Puerto Rico
Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático
Por: Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático
