Senado da paso a prohibición de baños inclusivos en instalaciones públicas

La medida, que recibió enmiendas, regresa a la Cámara de Representantes para su evaluación final

5 de febrero de 2026 - 6:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto para prohibir los baños inclusivos fue aprobado sin vistas públicas. (Shutterstock)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El Senado aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 165, para prohibir los baños inclusivos, mixtos o neutros en dependencias gubernamentales, municipios y en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La Comisión entiende que esta legislación es pertinente, necesaria y razonable, pues establece parámetros claros para el uso de facilidades públicas y consolida una política pública coherente con los valores constitucionales de seguridad, igualdad y respeto a la dignidad humana”, lee la conclusión del informe preparado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el senador Thomas Rivera Schatz.

La medida recibió 21 votos a favor y cinco en contra. Rechazaron la pieza los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández y José A. Santiago; al igual que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por María de Lourdes Santiago y Adrián González. De la misma forma, votó el senador independiente, Eliezer Molina Pérez.

El proyecto de ley fue aprobado con enmiendas, por lo que deberá regresar ante la consideración de la Cámara de Representantes.

El análisis de la comisión senatorial estuvo basado en los memoriales explicativos presentados por dependencias públicas y entidades no gubernamentales, que también fueron sometidos ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara, que tuvo a cargo la evaluación en dicho cuerpo. No hubo vistas públicas.

“El P. de la C. 165 constituye una medida que reafirma el compromiso del Estado con la seguridad, la dignidad y la protección de las personas en los espacios públicos. La ley establece normas claras, realistas y compatibles con el orden constitucional, al tiempo que incorpora mecanismos inclusivos y fiscalizadores”, lee el documento de 18 páginas, firmado por Rivera Schatz.

La medida fue enmendada, durante su discusión en la Cámara de Representantes, para hacerla extensiva a las corporaciones públicas y municipios. Establece, además, que no se permitirá “personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado” y provee para que los baños con solo un equipo sanitario sean designados como baños familiares.

Del mismo modo, determina que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, “específicamente, baños para las mujeres y baños para los hombres”.

Diversas entidades, como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y True Self Foundation han afirmado que el proyecto es un ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria, al impedirles acceso a un servicio básico, que es poder ir a un baño, sin temor a ser discriminado.

Tags
Senado de Puerto RicoComunidad transgéneroUniversidad de Puerto Rico
Leysa Caro González
