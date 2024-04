Senado rechaza medida para reconocer el derecho del trabajo a distancia y la desconexión digital en el sector privado

Tras un extenso debate entre opositores y defensores, el Proyecto del Senado (PS) 483 fue rechazado a viva voz por la mayoría legislativa. “Queda claro, en este hemiciclo, que no hubo ni un sí a favor de la medida” , alegó la vicepresidenta del Senado, Marially González .

Entre otras cosas, el PS 483 reconoce el derecho al trabajo remoto en aquellas instancias donde la naturaleza del empleo “sea susceptible de realizarse efectivamente a distancia y que la empresa cuente con la infraestructura de comunicación e informática para ello”. Asimismo, define el derecho a los empleados a no responder videollamadas, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral.

“Sin duda, necesitamos que las mejores condiciones estén, no solo para el desarrollo económico de las Pymes, sino para todo el pueblo de Puerto Rico. Pero aquellas empresas que impulsan desarrollo, supuestamente libre, lo que quieren es que no haya ningún tipo de reglamentación, porque no creen en el desarrollo sostenible que se basa en el bien social, ambiental y en condiciones de trabajo justas”, esbozó Rivera Lassén.