A casi dos meses del incidentes en el hemiciclo de la Cámara de Representantes en que la legisladora Wanda del Valle sufrió un desmayo tras un breve intercambio con el asesor legislativo Obed Rojas Hoffman, todavía la dirección del cuerpo legislativo no ha tomado una determinación final sobre la pesquisa ordenada por su presidente, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Hernández Montañez aludió en una entrevista con El Nuevo Día a un trámite procesal. Se trata, supo este diario, de las firmas de los representante Luis Raúl Torres y Denis Márquez a unos testimionios prestados.

Rojas Hoffman ha participado en actividades del Partido Popular Democrático, pero, siguiendo una directriz de Hernández Montañez, no participa en vistas públicas y tampoco asiste al hemiciclo.

A pesar del tiempo transcurrido, tampoco ha habido una resolución sobre otra investigación en torno a la figura de Rojas Hoffman y que emana de un supuesto acto de conflicto de intereses mientras el asesor trabajaba para el Municipio de Cataño al mismo tiempo que asesoraba comisiones en la Cámara.

Esa segunda investigación, ordenada por Hernández Montañez, fue iniciada a raíz de una querella presentada por Márquez.

En torno al incidente con Del Valle ocurrido el 3 de marzo, Hernández Montañez anunció ese mismo día que estaba ordenando una pesquisa a ser ejecutada por la Oficina de Capital Humano. En síntesis, el representante penepé Juan Oscar Morales denunció que Rojas Hoffman, supuestamente, había amenazado a Del Valle en medio de un proceso de votación en la Cámara en que la legisladora contemplaba votar en contra a una pieza legislativa que era de interés para la mayoría popular.

Mientras eso ocurría, seguía sin resolverse una querella presentada contra Del Valle y que estaba en la Comisión de Ética. El informe de la comisión, recomendando sanciones para la legisladora, fue derrotado en la próxima sesión.

Del Valle ha dicho que, si bien Rojas Hoffman se acercó a ella en el hemiciclo, no se sintió amenazada y que considera a Rojas Hoffman su amigo. Morales denunció públicamente que Rojas Hoffman le dijo a Del Valle que, si no votaba a favor de la medida, “tendría consecuencias”.

Días después, El Nuevo Día publicó un extenso reportaje sobre la figura de Rojas Hoffman. Entre otras cosas, reseñó comentarios del representante popular Luis Raúl Torres, quien indicó que Rojas Hoffmann contestó un requerimiento de información que hizo Torres al Municipio de Cataño.

Rojas Hoffman indicó a El Nuevo Día que el correo electrónico que le envió a Torres era simplemente una solicitud de prórroga.

Rojas Hoffman dejó de trabajar para Cataño con la salida del exalcalde Félix Delgado.

“Yo he respetado la determinación del presidente de la Cámara de Representantes y he continuado trabajando sin entrar a vistas públicas o al hemiciclo. No obstante, en cuanto a Wanda Del Valle, hemos compartido como siempre. La representante y yo nos mantenemos en comunicación continua. La última vez que nos encontramos fue en el Capitolio este martes y nos dimos un fuerte abrazo”, indico Rojas Hoffman.

“En cuanto a la segunda investigación sobre un supuesto conflicto de interés alegado por el representante Márquez, mi representante legal Yuseph Lamboy, sometió toda la evidencia documental y testifical que desmiente esta imputación”, sostuvo.

El pasado 19 de marzo, Hernández Montañez nombró a la exfiscal Maité T. Caballero García para servir de oficial examinadora en la pesquisa que se realiza contra Rojas Hoffman por el presunto conflicto de intereses.

El presidente del cuerpo legislativo indicó que la exfiscal devengará un máximo de $3,675 por no más de 30 horas, a razón de $122 la hora.

Desde la fecha del nombramiento, Hernández Montañez ha dicho que se expresaría sobre Rojas Hoffman cuando ambos asuntos estén resueltos.

“Lo último que me dijo Manuel (Espino, administrador de la Cámara), es que los testimonios... hay algo procesal que falta en cuanto a los testimonios del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño, en referencia a Márquez) y Luis Raúl Torres”, indicó Hernández Montañez. “Esa es la segunda parte y lo que falta... es algo que tiene que ver con el escrito y es procesal”.

En cuanto a Del Valle, Hernández Montañez sostuvo que la investigación de Capital Humano finalizó hace dos semanas.

“Hace dos semanas atrás dije anuncié que esa semana saldría (el resultado de la segunda investigación) y que haría expresiones de las dos cosas, pero han pasado dos semanas y todavía es la hora que no han terminado”, sostuvo el presidente cameral. “Estoy listo para tomar una determinación”