Cuatro representantes del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron un voto explicativo en el que consignan que la sanción a la representante novoprogresista Wanda del Valle “debió ser mayor” luego de que se le juzgara en la Comisión de Ética por no haber entregado su informe financiero anual.

El voto explicativo se produce a solo días de que la Cámara de Representantes derrotara el informe final con el que la Comisión de Ética recomendó al pleno aprobar una reprimenda pública contra la representante por no radicar a tiempo su informe financiero anual ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). El voto explicativo fue firmado por los representantes Luis Raúl Torres, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Juan José Santiago Nieves y Jesús Santa.

“Es por ello que, además de la sanción recomendada de reprimenda pública, entendemos meritorio que se debió recomendar al pleno una sanción de multa no menor de $2,000.00, cantidad similar a la sanción de multa impuesta a la representante Mariana Nogales Molinelli, debido a que la acción de no radicación del Informe Financiero Anual en el término establecido por la OEG tiene que ser catalogada como una negligencia de la representante del Valle Correa, quien había solicitado prórroga para presentar su Informe Financiero, la cual venció el martes, 14 de septiembre de 2021, y no fue hasta el 6 de noviembre de 2021 que el Informe Financiero en cuestión fue radicado ante la OEG”, lee el voto explicativo.

“Por lo que es necesario concluir que la representante del Valle Correa tenía pleno conocimiento de su obligación de rendir su informe financiero. Ciertamente esta acción no puede ser catalogada como una inadvertencia o un descuido de la representante”, agrega el documento de cuatro páginas.

En el voto explicativo se hace una correlación entre la sanción otorgada a Del Valle y la que se le dio a Nogales. Detalla que Nogales admitió que sabía el tipo de información que requería el informe financiero. A Nogales se le impuso una multa de $2,000 como reprimenda por no incluir en su informe financiero el rol que desempeñaba en una corporación de bienes raíces de su progenitora y en algunas organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, destaca el voto explicativo, Del Valle no admitió responsabilidad por no haber entregado a tiempo su informe a pesar de que “la propia legisladora solicitó una prórroga, permitida por Ley”.

“Por lo que es necesario concluir que la representante tenía pleno conocimiento de su obligación de rendir su informe financiero. Concedida la prórroga se le notificó que su nueva fecha para presentar el informe sería el 14 de septiembre de 2021. La representante no cumplió”, dice el voto explicativo.

“Ciertamente los hechos antes expuestos, indudablemente demuestran que la representante del Valle Correa tenía conocimiento de su deber de presentar el Informe Financiero Anual antes del 14 de septiembre de 2021. Por consiguiente, nos vemos obligados a aplicar la misma vara ética recomendada en el Informe Final de la representante Nogales”, concluye el voto explicativo.

El Nuevo Día supo que al interior de la Comisión de Ética, presidida por Ángel Matos, se discutió sancionar a Del Valle con una multa.

El representante José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana, propuso una censura y $4,000 de multa contra Del Valle, pero la moción fue derrotada. Luego su homólogo Héctor Enrique Ferrer pidió que se llegara a un “happy medium”. Ferrer propuso una reprimenda, lo que fue aprobado. Ningún representante se encargó de presentar una moción con una multa contra Del Valle.

“Ahí murió la discusión”, dijo una fuente.

“Allí, la verdad, es que no querían ponerle multa. Ya ahí se estableció un precedente”, agregó otro informante.

La Cámara de Representantes derrotó 12-27 y dos abstenidos el informe final con el que la Comisión de Ética recomendó al pleno aprobar una reprimenda pública contra la representante Del Valle.