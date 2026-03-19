Solicitantes de licencia de portación de armas tendrían que presentar prueba de dopaje

La Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto de ley que exige que toda solicitud para la expedición de una licencia de armas esté acompañada de los resultados de una prueba de detección de sustancias controladas realizada en un laboratorio certificado.

El Proyecto de la Cámara 651, de la autoría de los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Lisie Burgos, también prohibiría a los pacientes de cannabis medicinal solicitar una licencia de portación armas. No obstante, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Torres Cruz recordó que esa disposición ya está regulada por legislación federal.

“Esto no es para lo que estamos aquí. Aquí estamos para facilitarles la vida a las personas, para que la legislación que saquemos sea lo más prudente, lo más lógico posible”, señaló Torres Cruz.

Específicamente, la medida enmienda la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para incluir, como parte de los requisitos para obtener la licencia de portación de armas, “no... mantener una licencia de cannabis medicinal vigente expedida por el Departamento de Salud”.

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A esos requisitos, se añade la entrega de una prueba de detección de sustancias controladas. Del análisis reflejar un resultado positivo, el peticionario no podrá volver a solicitar la licencia de armas en un período mínimo de 12 meses.

La medida fue aprobada con 36 votos a favor y 12 en contra. “El uso de cannabis representa un peligro serio cuando se mezcla con el manejo de un arma de fuego. Es un asunto de seguridad pública que no podemos ignorar. No es un tema trivial”, argumentó Burgos, portavoz de Proyecto Dignidad.

Campo ocupado

Durante la evaluación de la medida, la Policía recordó que el ordenamiento jurídico federal establece que la posesión o el uso de cannabis, ya sea con fines recreativos o medicinales, es incompatible con la posesión de armas de fuego, según el informe de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

La Policía indicó, asimismo, que al momento de adquirir un arma de fuego a través de un comerciante autorizado con licencia federal, el comprador debe completar el Formulario ATF 4473, el cual requiere que el solicitante certifique, bajo pena de perjurio, si es usuario ilícito o adicto a la marihuana. Una contestación afirmativa conlleva la denegación automática de la transferencia.

“El titular de una tarjeta de cannabis medicinal que responda en la negativa puede constituir una declaración falsa ante una autoridad federal, lo que constituye delito grave”, recoge el informe.

Torres Cruz presentó una enmienda -que no fue acogida- para que la prohibición no aplique a los acompañantes autorizados de los pacientes de cannabis medicinal. La Ley de Cannabis Medicinal (Ley 42-2017) permite a los acompañantes autorizados realizar gestiones a favor de un paciente cualificado a su cargo.

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“Si esta persona es un agente de seguridad privada que tiene licencia de armas, ¿lo vamos a poner a escoger entre si le da tranquilidad en los últimos días de vida a su familiar o si le quitan la licencia de armas para poder trabajar y llevar sustento a sus casa”? , argumentó Torres Cruz.