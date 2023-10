Canóvanas - La medida que permite a extranjeros con estatus migratorio definido votar en elecciones generales tiene posibilidades de contar con el aval del gobernador Pedro Pierluisi, quien indicó este miércoles que “el concepto, como tal, es válido”.

El Proyecto de la Cámara 1891, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, fue evaluado en una vista pública el 18 de octubre por la Comisión de Asuntos Electorales y se aprobó el martes con 36 votos a favor y una abstención de la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos. Ahora, corresponde que el Senado lo evalúe.

La medida busca enmendar el Código Electoral de Puerto Rico para otorgar a personas extranjeras domiciliadas en la isla, con permiso de residencia legal permanente, emitido por el gobierno de los Estados Unidos, el derecho al voto en las papeletas de la gobernación, legislatura y alcaldías.

Acerca de la pieza legislativa, el mandatario comentó que “tengo que esperar a que llegue el proyecto aprobado por ambos cuerpos y que mis asesores, tanto el Departamento de Justicia, como mis asesores en la propia Fortaleza, entre otros, pues me indiquen si hay algún impedimento para que yo le dé mi visto bueno”.

Abundó que “hemos visto que, en múltiples estados de Estados Unidos, residentes permanentes, cuya residencia está autorizada por el gobierno de Estados Unidos, pueden votar. No por cargos federales, pero sí por cargos electivos estatales o locales. Es decir, esto se ha hecho en Estados Unidos, así que yo –como concepto– no lo rechazo. Lo veo bien, pero no puedo tomar una decisión ahora mismo sin tener el proyecto ante mi consideración”.

Al anunciar el proyecto en días recientes, el presidente de la Cámara expresó: “Este es un cambio significativo, ya que actualmente estas personas, que en Puerto Rico se estiman en decenas de miles, no pueden participar en los procesos electorales locales”.

De acuerdo con Hernández, en la isla “hay unos 350 mil inmigrantes, de los cuales la gran mayoría (250 mil) son dominicanos; los restantes son cubanos, panameños, españoles y asiáticos, entre otros”.

Las expresiones de este miércoles del gobernador se produjeron tras anunciar la reapertura de la PR- 951, ubicada en la colindancia entre Canóvanas y Loíza. La vía fue afectada por los huracanes Irma y María, y fue reparada con $5.5 millones en fondos federales provenientes de la Administración Federal de Carreteras y $2.5 millones estatales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).