Legislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al inicio de la nueva sesión: vigilante la ACLU de Puerto Rico ante legislación que atente contra sectores vulnerables

La entidad reclamó una política de “puertas abiertas”, y alertó sobre varias medidas pendientes, como la que redefiniría la zona marítimo terrestre y la que ampliaría las facultades de las policías municipales

15 de enero de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. (Foto Suministrada)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Tras un primer año legislativo en el que varias de las principales propuestas radicadas carecieron de una discusión amplia en uno o ambos cuerpos camerales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reclamó, al inicio de la nueva sesión, una política de “puertas abiertas”, a la vez que alertó que vigilarán y combatirán aquellos proyectos que, a su juicio, debiliten las protecciones ciudadanas.

