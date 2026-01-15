Noticia
Al inicio de la nueva sesión: vigilante la ACLU de Puerto Rico ante legislación que atente contra sectores vulnerables
La entidad reclamó una política de “puertas abiertas”, y alertó sobre varias medidas pendientes, como la que redefiniría la zona marítimo terrestre y la que ampliaría las facultades de las policías municipales
15 de enero de 2026 - 12:01 PM