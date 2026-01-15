Tras un primer año legislativo en el que varias de las principales propuestas radicadas carecieron de una discusión amplia en uno o ambos cuerpos camerales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reclamó, al inicio de la nueva sesión, una política de “puertas abiertas”, a la vez que alertó que vigilarán y combatirán aquellos proyectos que, a su juicio, debiliten las protecciones ciudadanas.