1 de octubre de 2025
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Voy pa’ lante”: nominado a la Defensoría de las Personas con Impedimentos no se quita

Al momento, David Figueroa Betancourt no cuenta con los votos mínimos necesarios para su confirmación en el Senado

1 de octubre de 2025 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Septiembre 22, 2025 - San Juan, Puerto Rico - END - Entrevista con el nominado a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, David Figueroa Betancourt, sobre denuncias en su contra por participar en supuestas demandas frívolas contra comercios y entidades por supuestas violaciones a la Ley ADA. Lugar: Oficina del Dr. David Figueroa Betancourt en Minillas En la foto: Dr. David Figueroa Betancourt Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - nominado, defensor, impedimentos, ley, comerciantes, senado (alexis.cedeno)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

A pesar de los señalamientos levantados en su contra y de no contar con el favor de la mayoría senatorial, el designado a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos(DPI), el doctor David Figueroa Betancourt, sostuvo este miércoles que va “pa’ lante” en sus aspiraciones y, una vez más, se desligó de cualquier conducta impropia imputada.

Asimismo, aclaró que fueron 22 y no 27, como se alegó durante la vista de evaluación de su nombramiento en el Senado, las demandas que ha presentado contra comercios locales por presuntas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

Dijo que 13 de estos pleitos los presentó en su carácter personal y en los restantes nueve aparece como co-demandante junto a la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (Cadfi).

“Continuaremos en defensa y protección de los más vulnerables. Si quieren a alguien que defienda otros intereses, pues escojan a otra persona”, apuntó. “Yo voy pa’ lante”, agregó a preguntas de este medio sobre si persiste en sus aspiraciones a pesar del difícil escenario,

Este martes, la gobernadora Jenniffer González defendió nuevamente el nombramiento de Figueroa Betancourt y enfatizó que no lo retirará. “La gobernadora me reclutó porque conoce mi trabajo...y sabe que aquí nadie puede probar con evidencia que haya algún esquema o alguna reclamación ilegal”, expuso el designado.

En una conferencia de prensa desde el Centro Gubernamental Minillas en Santurce, donde ubica la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Figueroa Betancourt compartió con los medios de comunicación un resumen de los casos incoados a nivel estatal, así como el detalle de la situación fiscal que encontró en la Defensoría a su llegada.

Al igual que hizo durante la audiencia senatorial, negó que haya recibido compensación económica por alguno de los pleitos que presentó. A tales efectos, dijo, prestó una declaración jurada. “Nadie puede probar...ni ha presentado una sola evidencia que me vincule a mí con alguna reclamación”, expuso.

Detalló que el pasado 8 de agosto, tras conocerse su designación, le solicitó a su abogado, José Veléz Colón que “desistiera con perjuicio” en ocho de los 13 pleitos presentados en su carácter personal. Este recurso legal impide que la misma reclamación pueda volver a ser radicada.

Estas ocho demandas -presentadas el pasado 1 de julio- fueron incoadas contra Bebo’s BBQ, Big China, Burrillos, Casahavana Puerto Rico, El Parrillón, China Bistro, China Classic y Ferrari Gourmet. Alegó que a cada comerciante se le enviaron tres intentos de diálogo entre abril y mayo de este año. En ninguna de las comunicaciones se solicitó alguna compensación económica, aseguró.

“Aquí el hecho de reclamar no se debe estar cuestionando. Aquí lo que se debe estar cuestionando es la avalancha de incumplimiento con las leyes federales. Ese es el esquema que hay que investigar”, dijo durante el intercambio con la prensa, donde estuvo acompañado de miembros de la población con diversidad funcional que apoyan su designación.

Sobre los restantes cinco pleitos presentados a nivel personal, dijo que se resolvieron, ya sea a través de una sentencia emitida por el tribunal o mediante acuerdo extrajudicial. Otros fueron desestimados porque la parte demandada corrigió las barreras de accesibilidad.

En cada uno de los pleitos, el abogado fue Vélez Colón, quien ha sido señalado por sectores comerciales por presuntamente presentar demandas frívolas. El licenciado ha negado estos señalamientos.

Una de las mayores preocupaciones del sector comercial –y así lo esbozaron durante la vista pública– es el rol que Figueroa Betancourt pueda desempeñar desde la DPI por su cercanía con Vélez Colón, quien ha sido cuestionado en los tribunales por supuestamente promover pleitos de ley ADA, sobre todo, contra pequeñas empresas.

“Esas reclamaciones fueron legítimas y tuvieron resultados positivos. Solo las personas con impedimentos sabemos el discrimen, el dolor y el sufrimiento que uno tiene cuando uno llega a un lugar y no puede participar en igualdad de condiciones”, expresó.

Al momento, el Senado no ha anticipado cuándo llevará la designación a votación. Su presidente, Thomas Rivera Schatz, dejó la puerta abierta a la celebración de una nueva audiencia.

Leysa Caro González
