La organización sin fines de lucro Boys and Girls Club de Puerto Rico administrará la primera escuela chárter en Puerto Rico a partir de este año académico.

Boys and Girls Club operará -a partir del próximo 20 de agosto- una escuela elemental (kínder a quinto grado) que ubicará en el sector Villa Prades de Río Piedras, específicamente en el residencial Ernesto Ramos Antonini, donde la entidad ya ofrece un programa académico en horario extendido.

La institución servirá a 58 estudiantes en el primer año, aunque la meta es impactar a 190 niños. “Por muchas décadas el Departamento de Educación ha fallado a nuestra niñez. Nuestro sistema educativo ha sido ineficiente y que perjudica en mayor proporción a nuestra población de escasos recursos económicos, quienes no pueden dar una educación de excelencia a sus niños y niñas en colegios privados”, indicó el gobernador Ricardo Rosselló.

Mientras, la entidad Caras de las Américas operará la escuela Rosalina C. Martínez de Guaynabo con 315 estudiantes. Esta, sin embargo, comenzará a trabajar a partir del año académico 2019-2020, agregó el primer ejecutivo que estuvo acompañado de la secretaria de Educación, Julia Keleher.

“Ha sido un reto bien grande crear algo que no existía… estoy sumamente feliz por no tan solo los procedimientos y el programa que nosotros levantamos…y me honra tener la oportunidad de participar en este momento histórico”, señaló Keleher.

Sobre la estructura financiera, Keleher indicó que la escuela recibirá una aportación anual por estudiante que aún están afinando, aunque lo estimó en $300,000.

El principal, ejecutivo de Boys and Girls Club, Eduardo Carrera, explicó que el salario de los ochos maestros que fueron reclutados por la organización, dos por cada grupo, será costeado por la entidad. “Nuestro compromiso siempre ha sido proveerles oportunidades y esperanza a nuestros niños, niñas, jóvenes y familias”, expresó Carrera, quien explicó que la institución operará desde su casa club y no en una estructura del Departamento de Educación.

Rosselló expresó que inicialmente se registraron 243 solicitudes de orientación. De estas, 43 sometieron propuestas, 32 de ellas cumplieron con los requisitos iniciales y pasaron a etapa de preevaluación. De esas 32, un total de 18 pasaron al proceso de evaluación y entrevista. “Nos falta mucho por hacer para implementar la reforma educativa, pero este es un paso importante. Hacer más de lo mismo no es opción para esta administración”, indicó Rosselló.

Entretanto, Keleher añadió que “estamos satisfechos con el rigor de las distintas etapas del proceso que se llevó a cabo y que aún se están llevando a cabo en OFA; estamos optimistas con los resultados”.

“Para cumplir con la transformación que el gobernador prometió a nuestros niños y niñas es esencial que establezcamos procesos rigurosos de selección de entidades para asegurar la calidad que esperamos con las Escuelas Alianzas. Contamos con un gran proyecto para iniciar con el modelo de Escuelas Alianzas, que estará en mano de una entidad de gran reputación a nivel internacional y que ha demostrado una amplia capacidad gerencial”, expresó la secretaria de Educación.