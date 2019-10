La nueva jefa del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller, devengará $210,000 como nueva patóloga en la dependencia, aunque se desconoce todavía de cuánto será su diferencial como directora.

La funcionaria confirmó la información esta mañana, pero aseguró desconocer a cuánto ascenderá el diferencial que recibirá por dirigir el NCF.

Durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, cuando se desempeñó como directora del entonces Instituto de Ciencias Forenses y como Patóloga III, Conte Miller recibió su salario como empleada y un diferencial como directora.

Los salarios base de los patólogos aumentaron durante el verano.

Según la página ziprecuiter.com, el salario promedio más alto para un patólogo forense en Estados Unidos se encuentra en Nueva York y alcanza $156,978. El salario de Conte Miller se ubica en el encasillado que corresponde al 10% mejor remunerado de la profesión.

“El salario es competitivo con el salario de Estados Unidos”, dijo Conte Miller al referirse al ajuste que también se aplicó a las otras dos escalas de patólogo en el NCF para aumentar el salario base a $150,000 y $180,000. A pesar de estos aumentos en el salario base, el NCF no ha recibido solicitudes para nuevos patólogos.

En el NCF hay 10 patólogos, de los cuales seis son empleados regulares.

Conte Miller aseguró que tiene tiempo suficiente para hacer autopsias y dirigir el NCF.

“Estoy en conversaciones todavía. Sinceramente no sé cuánto será, pero se supone que reciba un diferencial por el trabajo administrativo”, indicó Conte Miller a periodistas antes de participar en una vista pública de la Cámara de Representantes.

¿Cuándo conocerá ese diferencial?, se le preguntó.

“En algún momento me lo dirán… en los próximos días, pero no he estado haciendo esa pregunta de manera incisiva”, sostuvo.

El Nuevo Día solicitó esta mañana la información a La Fortaleza, pero no ha recibido respuesta.

La inmensa mayoría de los empleados en el NCF ganan, como salario base, entre $1,800 y $2,200 mensuales, según la unión que agrupa a los empleados. En el NCF hay dinero para más contrataciones, pero no hay un plan definido para aumentar los salarios, contrario al escenario en la Policía y el Cuerpo de Bomberos.

¿Cómo puede dividir el tiempo entre ser patóloga y administrar el NCF?, se le preguntó.

“Trabajando siempre. Todas horas y en todo momento y los siete días de la semana”, respondió Conte Miller. “Ponte tú que haga autopsias tres días a la semana, aunque ahora han sido todos los días. Los tres días es lo que cualquier otro patólogo hace, pues el resto del tiempo se lo dedico al trabajo administrativo”, dijo Conte Miller.

“O hago autopsias todo el día y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. hago el trabajo administrativo”, agregó. “Es lo que siempre he hecho”.

Conte Miller anticipó que se contratará más personal administrativo en el NCF, pero aseguró que no será porque ella vaya a realizar autopsias y requiera ayuda en el área administrativa.

Avance en autopsias

Conte Miller indicó a periodistas que, desde que comenzó en el área de patología el jueves pasado, el número de autopsias pendientes ha bajado de 101 a 73.

“Todos los patólogos y ayudantes han colaborado en un plan de trabajo para poner al día los casos”, dijo al rechazar que el aumento en el número de autopsias realizadas signifique un exceso de trabajo para los asistentes en la medida en que hay un patólogo más, pero no se aumenta el número de técnicos de sala.

Dentro de las autopsias realizadas no se encuentran las seis víctimas de la balacera del 14 de octubre en el residencial Ernesto Ramos Antonini.

“Esos casos son de suma dificultad. Requieren pruebas especiales y toma de radiografías”, dijo.

Envío de safe kits

Conte Miller indicó que del cúmulo de sobre 2,000 safe kits sin atender en el NCF, ya se han enviado 750 a un laboratorio en Estados Unidos para ser analizados.

Sin embargo, reconoció que los safe kits que han llegado más recientemente no necesariamente serán atendidos inmediatamente, por lo que no descartó que se registre otra acumulación de esta evidencia.