Accidente afecta tránsito en la PR-52 en dirección de Caguas a Cayey

Agentes de la Policía y personal de emergencias médicas atienden este jueves un accidente de auto reportado en el kilómetro 15.8 de la PR-52, en dirección de Caguas a Cayey.

De acuerdo con la Uniformada, al momento, el tránsito en la zona se encuentra afectado mientras culminan las labores de investigación y se realizan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad vial.