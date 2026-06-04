Accidente afecta tránsito en la PR-52 en dirección de Caguas a Cayey
Las autoridades exhortaron a los conductores que transitan por el área a tomar rutas alternas
4 de junio de 2026 - 8:09 AM
4 de junio de 2026 - 8:09 AM
Agentes de la Policía y personal de emergencias médicas atienden este jueves un accidente de auto reportado en el kilómetro 15.8 de la PR-52, en dirección de Caguas a Cayey.
De acuerdo con la Uniformada, al momento, el tránsito en la zona se encuentra afectado mientras culminan las labores de investigación y se realizan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad vial.
Las autoridades exhortaron a los conductores que transitan por el área a tomar rutas alternas y ejercer precaución.
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