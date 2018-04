El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) supuestamente comenzó una pesquisa en torno a la controversia de los mensajes de WhatsApp que un grupo de novoprogresistas ligados a la campaña electoral del gobernador Ricardo Rosselló envió y en el que se alega se hicieron consultas judiciales.

La revelación la hizo hoy el senador Aníbal José Torres en una entrevista radial (Radio Isla).

El legislador dijo que, al menos, sabe de una persona que ya fue entrevistada por las autoridades federales.

“No me corresponde dar esa información, pero sé que han hecho entrevistas”, respondió.

Como reacción a la información revelada por el senador popular, el portavoz alterno del FBI, Luis Rivera Santana, indicó a endi.com que, “como es normal, el FBI no hace comentarios ni confirma ni niega ninguna investigación en proceso. En este momento no podemos hacer ningún tipo de declaración de algún evento que pueda o no estar ocurriendo”.

El senador divulgó el pasado 5 de febrero los mensajes en los que supuestamente el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, consultó con otras figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) una determinación judicial que debía tomar cuando fungió como presidente de la local de Moca de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en torno al voto de los encamados. Entre las figuras que participaron de esos mensajes está la actual subsecretaria de la Gobernación, Itza García, así como la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado.

Ha trascendido que la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, también era consultada.

A raíz de la revelación de Torres, Ramos Sáenz renunció a su cargo y es objeto de investigaciones de parte del Departamento de Justicia y de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

De hecho, ayer la OAT recomendó a la Comisión de Disciplina Judicial la determinación de causa probable y la continuación de un proceso disciplinario contra el juez Ramos Sáenz por entender que violó una docena de cánones de ética judicial al participar pública y activamente en asuntos político partidista.

Torres también refirió el caso a las autoridades federales.