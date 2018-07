Según se había pronosticado, el huracán Beryl mostró signos de fortalecimiento en la mañana de este viernes y aumentó sus vientos a 80 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en su boletín de las 11:00 a.m.

Beryl se convirtió en un huracán para el informe emitido a las 5:00 a.m. Está clasificado en la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

A diferencia de esta madrugada, el NHC indicó en su informe que "Beryl continuaría como un huracán una vez alcance las Antillas Menores tarde el domingo hacia el lunes".

Se debilitaría una vez impacte a Dominica y otras islas adyacentes.

Ante este cambio, el nuevo pronóstico estipula que el sistema pasaría al sur de Puerto Rico como una tormenta tropical.

El meteorólogo John Morales dijo en un tuit que el sistema pasaría a unas 75 millas al sur de Ponce. No obstante, Puerto Rico completo se encuentra en el cono de incertidumbre de la trayectoria trazada por el NHC a esta hora.

"La ciudadanía se tiene que mantener atento a los pronósticos, porque este pronóstico va a cambiar. Hay mucha incertidumbre de la trayectoria y de la intensidad. Así mismo lo estipula el NHC", informó, por su parte, el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Hurricane watches could be required for some islands in the Lesser Antilles by tonight. Tropical-storm-force winds are likely to begin over some of the islands by Sunday evening.