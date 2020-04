El representante Juan Oscar Morales acusó esta tarde a la testigo Adil Rosa Rivera de mentir bajo juramento dos veces en la continuación de su testimonio frente a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que investiga una serie de compras irregulares en el Departamento de Salud en el contexto de la emergencia de COVID-19.

Morales no fue preciso cómo procedería contra Rosa tomando en cuenta que concluyó que cometió perjurio.

“Cuando concluya, te digo”, sostuvo Morales. “Hicimos unas preguntas específicas sobre Castro Business. Le pregunté cómo llegaron hasta él y si Mabel Cabeza tuvo una participación en la compra y me dijo que no rotundamente. Le hice la pregunta en tres ocasiones y en tres ocasiones me dijo que no”, dijo Morales a periodistas en medio de un receso de la comisión.

“Tuve que mostrarle, con documentos, un email de Mabel Cabeza recibiendo la propuesta de Castro Business. Eso lo que implica es que nos mintió. Nos dijo que Mabel Cabeza no tenía nada que ver con las órdenes de compra, que no tenía intervención alguna y tenemos evidencia que demuestra todo lo contrario”.

Cabeza fue jefa de personal mientras Rafael Rodríguez Mercado dirigió el Departamento de Salud hasta mediados de marzo. La funcionaria fue despedida por Concepción Quiñones de Longo luego de que fue nombrada secretaria interina.

Sin embargo, los correos electrónicos parecerían demostrar que Cabeza, que al ser sacada de Salud pasó a La Fortaleza en una especie de destaque con enlace al task force médico para asuntos de compras, seguía tomando determinaciones.

El correo electrónico al que hizo referencia Morales fue del 22 de marzo entre Cabeza y Rosa. En ese documento, según Morales, Cabeza le indicó a Rosa que el representante del manufacturero (Ricky Castro) estaba verificando si las pruebas estaban disponibles en Estados Unidos o en China.

Ricky Castro es el presidente de Castro Business. La empresa sí cotizó 50,000 pruebas COVID-19 marca Colloidal Gold a $13 cada una. Ha trascendido que el contrato se otorgó a un costo de $650,000.

“Mabel era el contacto del suplidor… la señora Mabel Cabeza era o fue el contacto entre esa compañía y el Departamento de Salud”, sostuvo el legislador en medio de la vista. “Usted no le dice la verdad ante la Comisión de Salud”.

La segunda mentira de Rosa, según Morales, fue en el contexto de la presunta participación de Cabeza en el proceso de compras en Salud. El legislador trajo a colación un correo electrónico del 23 de marzo redactado por la asistente de Cabeza, Rebecca Soler, dirigido a Rosa, donde se le instruye hacer un pedido de 200,000 pruebas de COVID-19 ya que Castro Business se comprometía a traer a la isla 10,000 de estas para el 27 de marzo.

“Adil Rosa no está diciendo la verdad. En efecto, esa compra de Castro Business fue discutida con el task forcé (médico), donde estuvo la secretaria interina (Quiñones de Longo) y lo refirieron a Adil Rosa para que iniciara el proceso de compra”, sostuvo Morales.

“Ella (Rosa) declaró que Mabel Cabeza no intervenía en compras y esos son los hechos”, dijo Morales, quien indicó que tiene la “percepción” de que Rosa dice las cosas “a mitad”. El legislador sostuvo que la testigo titubeó cuando se le preguntó si había tenido contacto con alguien en cuanto al tema de las ventas en Salud entre su comparecencia en el Capitolio el martes pasado y la vista de hoy.

“Con la declaración que ella presente, tengo prueba documental que pudiera decir que ella nos está mintiendo. En dos ocasiones nos ha mentido”, dijo Morales.

Morales insistió en que la intervención de Cabeza resultó impropia en la medida en que no tenía función como compradora en Salud, lo que le hubiera requerido, de haber ocupado esa posición, rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental.

“Esta persona ha estado envuelta en los procesos de compras y no tiene un nombramiento de delegado como compradora”, agregó Morales.

Le responde a la gobernadora

Morales le salió al paso a declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez, quien insistió en darle un matiz político partidista a la investigación legislativa.

“Yo no voy a caer en el juego político… ella sabe, mejor que nadie, con la seriedad que atendí Ciencias Forenses”, dijo Morales al referirse a una pesquisa que realizó más temprano en el cuatrienio sobre las operaciones en el Negociado de Ciencias Forenses. “Hubiese esperado que la gobernadora de Puerto Rico, en los momentos en que ha tenido oportunidad ante el país, le hubiese dicho que ella apoyaba esta investigación y que le solicitaba a sus jefes de agencia y los empleados de Salud que cooperaran”, dijo Morales.