La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, advirtió hoy al liderato legislativo que el ente fiscal, debido a que la Legislatura no aprobó el presupuesto del país el 25 de junio, someterá cambios "menores" al documento que sometió a la Asamblea Legislativa y que, si no se aprueba finalmente el presupuesto el 29 de junio, impondrá el suyo con las revisiones, las cuales no detalló.

Mediante una misiva, Jaresko recordó que el itinerario original establecido por la Junta para que la Legislatura aprobara el presupuesto mandataba que todo el proceso se completara el 24 de junio. Tras una petición legislativa, esa fecha límite se movió para ayer.

"Sin embargo, al día de hoy, la JSF todavía no ha recibido de la Legislatura el presupuesto adoptado", indicó Jaresko.

La Cámara de Representantes aprobó un presupuesto, con leves cambios, por la misma cantidad dispuesta por la JSF el 24 de junio y tanto el presidente de la Cámara, Carlos Méndez como Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, aseguraron que el documento tenía el aval de la JSF.

Jaresko validó este reclamo en la carta al sostener que el documento era "generalmente consistente" con el de la JSF.

Ayer le tocaba al Senado aprobar el presupuesto, pero al hacerlo con enmiendas adicionales ha forzado que ocurra uno de dos escenarios: que la Cámara concurra con los cambios cuando se vuelva a reunir en sesión el 29 de junio o, de no hacerlo, llevar la medida a un comité de conferencia, lo que provocaría un incumplimiento al plazo establecido por el ente fiscal si se aprobara el 30 de junio.

Méndez se ha expresado en contra de ciertos cambios introducidos por el Senado.

Lee la carta de Jaresko: