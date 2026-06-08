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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otro día sofocante: emiten advertencia de calor para 51 municipios de Puerto Rico

El comunicado del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan está en efecto de 10:00 a.m. a las 5:00 p.m.

8 de junio de 2026 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Recomiendan a la población a evitar la exposición prolongada al Sol y a mantenerse hidratado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para hoy en 51 municipios de Puerto Rico.

La agencia federal indicó que temperaturas calurosas y alta humedad en el área provocarán que se eleve el índice de calor, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

“Este nivel de calor afectará a individuos sensitivos al calor, especialmente a los que no tengan forma de refrescarse o hidratación adecuada”, indicó el SNM, agregando que se pueden esperar “posibles impactos en algunos sistemas de salud e industrias sensitivas al calor”.

Recomendó que “beba muchos líquidos, permanezca en un lugar con aire acondicionado, evite la exposición al sol y manténgase en contacto con sus familiares y vecinos”.

“Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) recomienda programar descansos frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado. Si sufre un golpe de calor, trasládese a un lugar fresco y con sombra. ¡El golpe de calor es una emergencia! Llame al 9-1-1”, agregó.

Las áreas más afectadas en zonas urbanas y costeras serán Culebra, Patillas, Peñuelas, San Germán, Yauco, Juana Díaz, Guayama, Yabucoa, Hatillo, Añasco, Luquillo, Ceiba, Dorado, Vieques, Vega Alta, Río Grande, Canóvanas, Moca, Guayanilla, Trujillo Alto, San Juan, Loíza, Arroyo, Lajas, Hormigueros, Toa Alta, Fajardo, Guaynabo, Rincón, Guánica, Camuy, Manatí, Carolina, Naguabo, Arecibo, Ponce, Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Toa Baja, Mayagüez, Florida, Salinas, Santa Isabel, Cabo Rojo, Vega Baja, Maunabo, Aguada, Cataño, Barceloneta, Humacao y Bayamón.

Mientras, también señaló que continuará hasta el miércoles el calor y la presencia de polvo del desierto del Sahara sobre Puerto Rico.

“La combinación de polvo sahariano y altas temperaturas seguirá generando problemas de salud en todas las islas. Se insta a las personas con afecciones respiratorias a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias debido a la disminución de la calidad del aire causada por las partículas de polvo”, apuntó el SNM.

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