La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió ayer al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que devuelva $132 millones que deben ser el primer pago de los municipios a la deuda de $198 millones adquirida tras la anulación de la Ley 29.

En una carta de la directora de la JSF, Natalie Jaresko, le recuerda a la directiva del CRIM que luego del fallo de la jueza federal Laura Taylor Swain, acordaron que se devolvería todo el dinero que los municipios debieron pagar durante el 2020 por concepto del retiro de sus empleados y de la aportación al plan de salud del gobierno.

La Ley 29 los eximía de ambas aportaciones, pero fue impugnada con éxito por la JSF.

En total, con la anulación de ese estatuto los municipios adquirieron una deuda de $198 millones. El primer pago del CRIM, indica la carta, debía ser de $132 millones. Ese dinero correspondía a las transferencias que hace el gobierno central a los municipios.

Pero Jaresko recalcó en su carta que ese dinero, en poder del CRIM en una cuenta del Banco Popular, fue usado en parte para pagar remesas en abril. Precisa que de los $132 millones, el CRIM destinó $33.5 millones para enviar remesas a los municipios en abril pasado. Por ende, urge al CRIM a que devuelva el dinero restante. Agrega que el CRIM tendrá hasta el 12 de junio para hacer esa devolución.

“Junto con la transferencia de los fondos el CRIM debe incluir un listado con la asignación que hizo cada municipio para el retiro, conocido como PayGo”, sostiene Jaresko.

Jaresko requiere el listado para que posteriormente el gobierno de Puerto Rico, de ser necesario, realice algún desembolso al municipio que haya pagado de más cuando se hagan los ajustes propios.

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo no ha respondido a una llamada de este medio.

También la JSF exige al CRIM que remita al gobierno central los $33.5 millones que usó para pagar las remesas de abril.

“Porque estos fondos fueron gastados de manera inconsistente con el plan fiscal certificado y el presupuesto aprobado para el 2020”, indica la carta.

Para la devolución del dinero gastado la JSF también concede como fecha límite el 12 de junio. Apercibe al CRIM que de no devolver los fondos, los tomará de las fuentes de ingresos que ambas partes identificaron con recursos y que no afectan las finanzas de los municipios. Esas fuentes incluyen $17.6 millones que provienen de la Lotería, de los años fiscales 2016 y 2017, y que no fueron remitidos al CRIM.

Otras fuentes de ingresos son la liquidación anual del CRIM al final del año fiscal y el posible exceso de la recaudación de la Contribución Adicional Especial (CAE), que una partida sea utilizada para pagar la deuda emitida por los municipios o los préstamos tomados al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento. Y otra opción de ingresos para pagar sería la venta del portafolio de deudas sin cobrar que posee el CRIM y una porción de las remesas que distribuirá el CRIM para el 2022.

Pero el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo dijo que aunque pasarán los $98.3 millones a Hacienda, no podrán pagar los $33.5 millones para el 12 de junio.

Agregó que pagarán para finales de julio o principios de agosto cuando reciban los recaudos del impuesto a la propiedad mueble e inmueble debido a la moratoria de dos meses impuesta por la pandemia del COVID-19.

Cuestionó el contenido de la carta por “dar la impresión” de que el CRIM no ha sido responsable.

“La carta de la Junta -lamentablemente- está plasmada de información incorrecta. No quiero ser categórico de que son mentiras. Voy a darle el beneficio de la duda”, sentenció Carrasquillo.

Apuntó que los $132 millones los destinó el Estado para los municipios así que estaban en todo su derecho de usarlos para las remesas, sobre todo, cuando en abril no se había producido el fallo de la jueza Taylor Swain.

“No es cierto que es inconsistente con el plan fiscal o con el presupuesto”, afirmó Carrasquillo con evidente molestia.