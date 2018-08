El gobernador Ricardo Rosselló Nevares acogió esta mañana el estimado de la Universidad de George Washington de 2,975 muertes asociadas al huracán María y reconoció que su administración no estaba completamente preparada para enfrentar un huracán tan intenso como el que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado.

En una entrevista con El Nuevo Día en La Fortaleza el ejecutivo indicó que los protocolos que tenía el gobierno para atender emergencias fueron insuficientes y aseguró que no hubo consideraciones partidistas al momento de manejar la información de los decesos asociados al ciclón.

¨Yo no soy perfecto. Yo cometo errores. Ahora, la visión hacia atrás tiende a ser 20-20. En aquel momento teníamos un protocolo. No nos dimos cuenta hasta un poco después que era totalmente insuficiente y esto todo emana en que la responsabilidad de adjudicar la causa de la muerte era de los médicos, pero que lamentablemente no había un proceso formal para prepararlos ante una devastación. En aquel momento era el número que se tenía y hoy tenemos evidencia que apunta a que el número en ese momento lo más seguro era mayor¨, dijo el gobernador cuando se le cuestionó por qué tardaron en reconocer las fatalidades.

"Esto denota la magnitud de la catástrofe", dijo el gobernador en una entrevista que será publicada en su totalidad en la edición impresa de El Nuevo Día.

El gobernador indicó que el informe refleja muchas áreas para mejorar. Por ejemplo, se destaca que la población más vulnerable fue a de hombres mayores de 65 años y residentes en municipios con poco desarrollo socioeconómico.

Del mismo modo, informó que estará firmando una orden ejecutiva para crear la Comisión 9-20 que se encargará de revisar y reformar los protocolos y los procesos que sigue el gobierno durante situaciones de emergencia y catástrofes.

Además de acoger las recomendaciones contenidas en el informe de la Universidad de George Washington, muchas de las cuales tienen que ver con el proceso de comunicación pública y prevención, se estará creando un registro de égidas y de personas con enfermedades crónicas, de modo que las personas vulnerables puedan ser identificados y atendidos con más agilidad.

Finalmente, el ejecutivo indicó que le encomendará a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico el diseño de un memorial que le rinda homenaje a los fallecidos durante la catástrofe.